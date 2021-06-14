Oyuncu Çiğdem Batur tacize isyan etti: 'Siz ceza almadıkça...'
Çiğdem Batur, yıllar önce kendisini taciz eden ve cezası ötelenen kişi tekrar ortaya çıkınca, sosyal medyadan paylaştığı video ile tepkisini dile getirdi. Batur, "Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" dedi.
Oyuncu Çiğdem Batur kendisini yıllar önce taciz eden ve cezası ötelenen kişi tekrar ortaya çıkınca isyan etti.
Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Batur "Siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" dedi.
Yettiniz artık ! #KadinaSiddeteHayir #tacizedurde pic.twitter.com/PXwabiN8yy— cigdembatur (@cigdembaturs) June 12, 2021
Batur, şu ifadeleri kullandı:
"4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler içinde tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan şahıs gerek mesaj ve aramayla beni, ailemi ve çevremi taciz etti. Daha sonra işi ilerletip evime çiçekler ve benzeri bir takım hediyeler yolladı. Tiyatro oyunumun hepsine bile alıp, Twitter'da, 'Şu koltukta oturup, seni izliyorum, gözüm üzerinde' yazdığı taciz mesajlarıyla o dönem dava açmıştık. Daha önce herhangi suçu işlemediği için cezası ötelenmişti. 4-5 yıl içinde hiç tepki vermediğimiz ve tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gibi gördü taciz konusunda... Beni, ailemi ve arkadaşlarımı arıyor. Benimle alakalı endişeli bırakıyor. Bu davanın peşine bırakmayacağım. Ben ve benim gibi kadınlar, sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Sizin gibi sapıklara tepki göstermedikçe ve siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadın ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu videonun altına aynı özgüvenle yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. Bu işin arkasındayım. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım."
Video Haberler
- Su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı
- Caddebostan'da deniz salyalarına aldırmadan yüzdüler
- İstanbul'da cami muslukları böyle çalındı
- Konyaaltı Sahili’nde can pazarı!
- Kedinin mısır yediği anlar gülümsetti
- Düğün konvoyu kaza yaptı! Yaralılar var
- Şanlıurfa’da görüntülendi! Nadir görülen bir tür
- Erdoğan'a çok sert 'Nankör' yanıtı
- CHP'li isim paylaştı: İktidar Marmara Denizi'ni öldürdü
- Dalgıçlar denizden çıkardı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Tartışmalı il milli eğitim müdürü Töre, görevden alındı
- Sedat Peker 'Dubaili yetkililer ile görüşüyor' iddiası
- Haber alınamayan Sedat Peker ortaya çıktı!
- Sedat Peker yakalandı mı?
- Müsilajdan sonra kıyılarda yeni tehdit
- Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı
- MHP kurmayları güne medyaya savaş açarak başladı
- Altaylı'dan çağrı: Herkes bu şerefsizleri afişe etmeli
- Ekonomist Eğilmez'den Erdoğan'a rezerv yanıtı
- Peker'in videoları bugüne kadar hangi sonuçları doğurdu?