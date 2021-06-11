Ünlü oyuncu Salma Hayek: Frida filmi uğruna tacizciye katlandım

11 Haziran 2021 Cuma, 10:06

Frida filminde başrolde yer alan Meksikalı Hollywood yıldızı Salma Hayek; Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun anlatıldığı filmin dağıtımcısı ve ABD’de halen cinsel saldırı suçlarından hapiste olan Harvey Weinstein’in kendisini de cinsel istismara kalkıştığını 2017’de açıklamıştı.

Aktris, Weinstein’in kendisiyle cinsel ilişkiye girme isteğini reddettiğini söylemişti.

NTV'de yer alan habere göre InStyle dergisine konuşan 54 yaşındaki oyuncu, uğradığı tacizi daha önce anlatmadığı için pişman olduğunu söyleyerek, Weinstein’in reddedilince kendisini filmden atmakla tehdit ettiğini anlattı.

"FRIDA BENİM ÇIĞLIK ATMA ŞEKLİMDİ"

Evli ve bir çocuk annesi oyuncu şöyle devam etti:

“Weinstein olayını neden daha önce açıklamadığımı sorguluyorum. Tepki göstermiştim ama kamuoyuna duyurmada ‘Neden cesaretim yoktu?’ diye soruyorum. Ama şu anda da söyleyebilirim ki Frida Kahlo’nun mirasını ve Meksika kültürünü onurlandıran bir filmde olmak için Weinstein’e katlandım. Frida benim için feminist bir ifadeydi ve çığlık atma şeklimdi. Weinstein’in bu çığlığı bastırmasına izin veremezdim.”

ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein, 2020’de cinsel saldırı suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.