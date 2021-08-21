Oyuncu Demet Özdemir'den 3 milyon TL'lik imza

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:26

Dizi ve filmlerin yanı sıra markaların da tanınan simalarından olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, 2020 yılından bu yana bir şampuan markasının reklam yüzü. Özdemir’in performansından memnun olan marka, yeni kampanyasını da genç oyuncuya emanet etti.

Özdemir’in, marka ile sözleşmesini uzatırken anlaştığı ücret ise sosyal medyaya damga vurdu.

2 YIL DAHA AYNI MARKAYLA ÇALIŞACAK

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 3 milyon TL karşılığında 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir'le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

Oyuncunun yeni reklam filmini 2 hafta içerisinde yayında olacak.