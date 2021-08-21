Emre Kınay’dan 'Taliban' tepkisi: Bu şerefsizlerin hangi mesajını olumlu alabiliriz?

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:09

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, ABD de yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanını kontrolü altına aldı.

Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.

Afganistan'daki gelişmeler tüm dünya tarafından takip edilirken; bu süreçte pek çok ünlü isim de yaşananlara yaptıkları paylaşımlarla tepki gösteriyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Emre Kınay oldu.

"ÜLKENİN AYARLARIYLA OYNAMAYIN"

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, Taliban ve Taliban zihniyetine tepki gösterdi. Kınay, siyasetteki 'Taliban'ın mesajlarını olumlu karşılışıyoruz' tartışmalarına ithafen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şerefsizlerin hangi mesajını olumlu alabiliriz? Kendinize gelin! Bu ülkenin ayarıyla daha fazla oynamayın..."