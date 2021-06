10 Haziran 2021 Perşembe, 15:06

Holywood'da 50 yıl boyunca birçok yapımda rol almış oyuncu Ernie Lively yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncu Black Lively'nin de babasını olan Hollywood aktörü 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

29 Ocak 1947 doğumlu olan yıldız oyuncunun Los Angeles'ta kalbe bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

ERNİE LİVELY KİMDİR?

1975 yılında The Waltons'la adını duyuran Ernie Lively, aralarında The Dukes of Hazzard, Turner and Hooch, Falcon Crset, Malibu Shores, The X-Files, West Wing, That's 70's Show ve Murder, She Wrote gibi kalburüstü yapımlarda rol aldı.

Sinemada ise Mulholland Drive, The Beverly Hills, Passenger 57, The Man in te Moon, Air America, Shocker gibi yapımlarda boy gösterdi.

The Sisterhood of the Traveling Pants'te kızı Black Lively'nin babası rolünü oynadı.

5 çocuk sahibi olan Ernie Lively, Elaine Lively ile evliydi.

Ernie Lively, Hollywood öncesinde İngilizce öğretmenliği yaptı. Ayrıca ABD Donanması'nda görev yaptı ve Vietman Savaşı'na yer aldı.