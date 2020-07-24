Oyuncu Mel Gibson Covid-19'a yakalanıp hastanede yattı
Oyuncu Mel Gibson'ın Nisan ayında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanarak bir hafta hastanede yattığı öğrenildi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Mel Gibson'ın temsilcileri "Nisan'da testi pozitif çıktı ve bir haftayı hastanede geçirdi. Remdesivir adlı ilaçla tedavi edildi" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs'e yakalanan ünlü isimler arasında Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Marianne Faithfull ve Olga Kurylenko da bulunuyor.
Kaynak: T24
Video Haberler
- Lüks yat alev alev böyle yandı
- Muharrem İnce'den yeni 'davet' açıklaması
- Erdoğan Ayasofya Cami tabelasını böyle açtı
- Polis bariyerini aşan kalabalık Ayasofya'ya koştu
- Kırcı, Çatlı'nın onu idamdan kurtardığı olayı anlattı
- Motosiklet sürücüsünü öldürmüştü! Antalya'da yakalandı
- Slogan ve şarkı belli oldu! CHP kurultayının detayları
- 'Pişmanım hakim bey' videosu yeniden gündem oldu
- Yolda yürürken çarpıştılar, kavgaya tutuştular
- Ayasofya'da akustik ses denemesi