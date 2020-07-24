Oyuncu Mel Gibson Covid-19'a yakalanıp hastanede yattı

Oyuncu Mel Gibson'ın Nisan ayında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanarak bir hafta hastanede yattığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2020 Cuma, 12:21
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The Guardian'da yer alan habere göre, Mel Gibson'ın temsilcileri "Nisan'da testi pozitif çıktı ve bir haftayı hastanede geçirdi. Remdesivir adlı ilaçla tedavi edildi" ifadelerini kullandı. 

Koronavirüs'e yakalanan ünlü isimler arasında Tom Hanks, Rita Wilson, Idris Elba, Marianne Faithfull ve Olga Kurylenko da bulunuyor. 

Kaynak: T24



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