Oyuncu Pelin Akil'den 'ayrımcılık' yorumuna yanıt: İnsan çocuklarını ayırabilir mi?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 12:32

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, kendisini çocukları Alin ve Lina arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akil, "Bir bitmediniz ya gerçekten. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

'BİR BİTMEDİNİZ!'

Kendisini çocukları arasında ayrımcılık yapmakla suçlayan takipçisine isyan eden Pelin Akil, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki Pelin Akil, yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar Alin kucak sevmiyor. Alin, kucağa alınınca inmek istiyor. Bunu açıklamama gerek mi var? Onunla da başka şeyler yapıyoruz. Birbirimize koşup, sarılıyoruz ama kucak sevmiyor. Bunu açıkladığıma inanamıyorum. İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Ve bunu yazanlar anneler, inanılmaz... Bakıyorum bazen sayfalarına; tek çocuğu var. 'İki tane çocuğun olunca anlarsın' mı diyeyim? Ne diyeyim? Bir ara da tam tersini söylüyorlardı. 'Lina'ya çok ilgisizsin, hep Alin kucağında' falan diye. Çünkü karakterleri değişiyor. Bir bitmediniz ya gerçekten... O gözle izleyenler, bakanlar... İnsan çocuklarını ayırabilir mi? Onlar ikisi de benim canım" ifadelerini kullandı.

