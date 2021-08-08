Oyuncu Pelin Akil'den 'kadın cinayetleri' tepkisi: 'Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza!'
Ünlü oyuncu Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kadın cinayetleri hakkında sert bir açıklama yaptı. İkiz kız annesi olan Pelin Akil, “oğlunuza sahip çıkın oğlunuza” dedi. Akil, "Siz hiç 4 yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz eden 40 yaşında bir kadın gördünüz mü?" diye sordu.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda eden ve TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' dizisiyle el sıkışan ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla kadın cinayetleri hakkında sert bir açıklama yaptı.
İkiz kız annesi olan Pelin Akil, “Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza” dedi.
Akil, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kızlarınıza sahip çıkın diyen bir kesim var bu ülkede. Oğlunuza sahip çıkın oğlunuza! Siz hiç dört yaşındaki bir erkek çocuğuna tecavüz eden 40 yaşında bir kadın gördünüz mü? Ya da boşanmak istiyor diye yol ortasında gırtlağı kesilen bir adam. Nişan attı diye yüzüne kezzap fırlatılan bir adam gördünüz mü? Duygularına karşılık vermiyor diye defalarca bıçaklanan bir erkek gördünüz mü? Önce tecavüz edilip sonra dağda yakılan bir adam gördünüz mü? Sevgilisini terk etti diye pompalıyla vurulan bir adam gördünüz mü? Kızlar tarafından tecavüz edilip plazanın 25. katından aşağı atılan bir erkek gördünüz mü? Her gece içip içip kocasını döven bir kadın gördünüz mü? Para için kocasını pazarlayan bir kadın gördünüz mü? İnek gibi böğürenlere sesleniyorum. Oğullarınızı düzgün yetiştirin ve oğullarınıza sahip çıkın. Ahlak yoksunu erkekleri evlenir düzelir dediğiniz kızlar çekiyor. Sizin veremediğiniz ahlak, vicdan, saygı öğretileri sonradan aşılanmıyor..."
2016 yılında Anıl Altan’la hayatını birleştiren Pelin Akil, 2019 yılında ikiz kız çocukları Lina ve Alin’i dünyaya getirmişti.
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