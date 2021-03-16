“Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var”

16 Mart 2021 Salı, 12:06

Öz geçmişin yarım saatlik bir iş gibi görüldüğünü ve öneminin anlaşılmadığını belirten Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Sözer Kırca, “ CV hazırlamak ciddi bir iş ve emek ile odaklanma gerektiriyor. Öncelikle CV, kişinin estetik duygularını tatmin etmek için değil, insan kaynakları yetkilisinin hızlıca beğeneceği bir formatta oluşturulmalıdır. Yetkili ilk baktığında genel düzeni görür. Görmek istediği eğitim bilgisi, iş tecrübesine bakar ve yetkinliklerine göz atar. İnsan kaynakları yetkilisini 6 saniye içerisinde etkileyen öz geçmişler daha fazla incelenir. Daha fazlasını daha düzgün bir şekilde ifade etmiş olmak gerekir” diye konuştu.

TİPİK CV HATALARINA DİKKAT!

Tipik CV hatalarına da değinen Kırca, “ Öz geçmiş; A4 kağıda maksimum 2 sayfa, uzun paragraflardan kaçınarak, düz bir metin halinde, italik ve bolt kullanmadan, aynı yazı karakteriyle, yazım hatalarına dikkat ederek oluşturulmalıdır. Fotoğraflı öz geçmişlerin daha fazla incelendiği kanıtlanmıştır. Bu sebeple klasik giyimli fotoğraflara yer verilmelidir. İletişim adresleri güncel ve mail adresi ciddiyetten uzak olmamalıdır” dedi.

KANALLARI İYİ KULLANMALISINIZ

Kırca, iş ararken fark yaratmak için tavsiyelerde bulunarak, “Bütün kariyer portallarında öz geçmişiniz olmalı. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) , ilçe ve büyükşehirlerin belediyelerinin istihdam ofislerine, özel istihdam ve danışmanlık bürolarının CV bırakmalısınız. Gazete ilanları, meslek odaları, sınıf arkadaşlarınız, iş aramak için kullanabileceğiniz kanallardır” dedi.

SİZİNLE İLGİLİ GÜZEL BİR GÖRÜŞ TAVSİYE MEKTUBUDUR

Mülakat sırasında iletişimi güçlü bir kişi profili çizilmesi gerektiğini söyleyen Kırca, “Heyecan normaldir ancak bu heyecan sizin kendinizi ifade etmenizin önüne geçmemelidir. Görüşmeye gitmeden önce mülakatı yapacağınız kişiyi araştırın. Sigara içmeyin, kokusu hoş bir etki bırakmıyor. Bekleme salonundaki davranışlarınız içerdeki insan kaynakları mülakatçısına ulaştırılabilir. Davranışlarınıza, telefon konuşmalarınıza dikkat edin. Unutmayın ki sizinle ilgili güzel bir görüş, sessiz bir tavsiye mektubudur” diye konuştu.