Ozan Güven'in geçirdiği kaza büyük bir tehlikeyi önledi

Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması bir büyük sağlık sorunu olduğunun saptanmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 14:35
Ozan Güven'in geçirdiği kaza büyük bir tehlikeyi önledi
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Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması sağlık probleminin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra kafasına 6 dikiş atıldı.

Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.

Bunun üzerine hastanede tedaviye alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.

Kaynak: Haber Türk


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