Ozan Güven'in geçirdiği kaza büyük bir tehlikeyi önledi

10 Eylül 2020 Perşembe, 14:35

Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması sağlık probleminin ortaya çıkmasına vesile oldu.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra kafasına 6 dikiş atıldı.

Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.

Bunun üzerine hastanede tedaviye alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.

Kaynak: Haber Türk