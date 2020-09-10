Ozan Güven'in geçirdiği kaza büyük bir tehlikeyi önledi
Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması bir büyük sağlık sorunu olduğunun saptanmasına vesile oldu. Yaralanmanın ardından yapılan tetkiklerde Güven, başındaki damarlarından birinde genişleme olduğu görülmesi üzerine operasyon geçirdi.
Ozan Güven'in evinde düşerek başından yaralanması sağlık probleminin ortaya çıkmasına vesile oldu.
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kazayla başından yaralandı. Özel bir hastaneye giden Güven'e tetkikler yapıldıktan sonra kafasına 6 dikiş atıldı.
Hastanede ayakta tedavi görüp taburcu olduktan sonra tetkik sonuçlarında Ozan Güven'in başındaki damarlardan birinde eskiden beri var olan bir genişleme olduğu saptandı.
Bunun üzerine hastanede tedaviye alınan Güven'in genişleyen damarı geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonla tedavi edildi.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ozan Güven, taburcu olduktan sonra dinlenmek için bir kaç günlüğüne Ege'ye gitti.
Kaynak: Haber Türk
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
Video Haberler
- Çocuklarının cinsiyetini Burj Khalifa’ya yansıttılar
- Şile'de denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı
- Beşiktaş'ta pitbull dehşeti
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
En Çok Okunan Haberler
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- ‘Ben ihanet ediyorumdur’ diyen Bakan
- Günay'dan AKP'ye FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım