Özdağ'ın, Paylan hakkındaki paylaşımı kaldırıldı

13 Mayıs 2021 Perşembe, 16:24

İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın tartışma yaratan paylaşımı Twitter tarafından kaldırıldı.

Siber Haklar Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, kişisel Twitter hesabından İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkındaki “Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” paylaşımının kaldırıldığını duyurdu. Akdeniz, paylaşımın “kurallara aykırı bulunduğu” gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti.

Milletvekili Ümit Özdağ'ın Milletvekili Garo Paylan'a Talat Paşa göndermeli yazdığı tehdit tweetini, Twitter şikayetler sonrasında kendi kurallarına aykırı buldu ve Özdağ'ın tweetini sildirdi. pic.twitter.com/C7FBAYhuJ0 — Yaman Akdeniz (@cyberrights) May 13, 2021

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ, “Ermeni Soykırımı” tartışmaları üzerinden HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef almıştı.

Paylan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz" diye yazmıştı.

Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullanmıştı.