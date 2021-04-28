HDP'li Garo Paylan'dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu: Açıkça ölümle tehdit etti
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyada karşı karşıya geldiği İstanbul bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, sosyal medyada kendisine yönelik, "Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın" ifadelerini kullanan İstanbul bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ hakkında "suç işlemeye tahrik", "halkın kin ve düşmanlığa tahrik" ile "hakaret ve tehdit" suçlarını işlediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"Irkçı siyasetçilerin çeşitli toplumsal kesimleri hedef alan nefret söylemleri maalesef sıradanlaşmıştır. Azınlık gruplara yönelik şiddet çağrıları nefret suçlarına yol açar." diyen HDP'li Paylan, "Ayrımcılık ve nefret içeren söylemler cezasız kalmamalıdır" düşüncesini dile getirdi.
"AÇIKÇA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİR"
HDP'li Garo Paylan’ın açıklaması şöyle:
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Twitter paylaşımında, şahsıma ve Ermeni halkına karşı nefret söyleminde bulunmuş ve açıkça ölümle tehdit etmiştir. Böyle bir nefret suçu çağrısına sessiz kalınmamalıdır. Bu nefret söyleminin cezasız kalması, daha öncekiler gibi nefret suçlarına yol açacaktır. Almanya’da bir milletvekilinin, Yahudi bir milletvekilini, 'Sen de bir Hitler deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın' diye tweet atıp tehdit etmesi düşünülemez. Bu durumun ülkemiz için de kabul edilemez olması gerekir.
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın 27 Nisan 2021 tarihinde Twitter üzerinden yaptığı şahsımı ve Ermeni halkını hedef alan paylaşımlar hakkında, avukatım aracılığıyla, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkın kin ve düşmanlığa tahrik’ suçları ile ‘hakaret ve tehdit’ten suç duyurusunda bulunduğumu duyurmak isterim.
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