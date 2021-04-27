Ümit Özdağ'dan Garo Paylan'a tehdit: Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın

27 Nisan 2021 Salı, 09:33

Yeni parti çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 'Ermeni Soykırımı' tartışmaları üzerinden HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ı hedef aldı.

Paylan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "106 yıl sonra, Soykırımın mimarı Talat Paşa isimli caddelerde yürüyoruz. Talat Paşa isimli okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Almanya’da bugün Hitler isimli caddeler olsaydı, Hitler isimli okullarda çocuklar okusaydı nasıl bir Almanya olacaksa, öyle bir Türkiye’de yaşıyoruz" diye yazmıştı.

Paylan’ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:







