İlhan Taşçı açıkladı: RTÜK Başkanı'ndan televizyonlara 'göstermeyin' talimatı

02 Mayıs 2021 Pazar, 14:06

Türkiye, 29 Nisan'dan bu yana 'tam kapanma' sürecine girdi ancak dün oynanan bazı futbol müsabakalarında tribünlerin dolması, yurttaşların tepkisini çekti. AKP'nin 'lebaleb' kongrelerini hatırlatan görüntüler sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerine verdiği yeni talimat ortaya çıktı.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerinden boş cadde ve sokak görüntülerini kullanmalarını istediğini yazdı.

Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek" ifadelerini kullandı.