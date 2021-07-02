Özelleştirilen 11 limanın yönetim kurulu kadrolarına AKP’li isimler atandı
CHP Milletvekili Atila Sertel, 11 limanın özelleştirildikten sonra yönetim kurulu kadrolarına AKP’li eski vekiller, ilçe yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı’ndan isimlerin atandığını açıkladı.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) ait olan ve özelleştirilen 11 limanın yönetimine AKP’li eski vekiller, AKP ilçe yöneticileri, AKP aday adayları ve Cumhurbaşkanlığı’ndan isimler atandı.
CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, “Atanan isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi yok. Halbuki özelleştirme şartları arasında tecrübeli TDİ personelinin yönetimde görev alması öngörülüyordu. Bu atamalar, TDİ devre dışı bırakılarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı talimatı ile gerçekleştirilmiş. “Kurum içinden” ibaresi “kurumu temsilen” olarak değiştirilmiş” dedi. Sertel, limanların yönetim kurullarında görev alan isimleri şu şekilde sıraladı:
“Park Denizcilik ve Hopa Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Necip Kalkan, Trabzon Limanı’nda AKP 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Özbakır, SiPort Sinop Limanı’nda AKP Güngören Belediye Başkan aday adayı Haşim Taşkıran, Riport Rize Limanı’nda AKP Bakırköy eski İlçe Başkanı Mahmut Gürcan, Alidaş Alanya Limanı’nda AKP’li iş insanı Esma Beki, Marmaris Limanı’nda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, Ege Liman İşletmeleri’nde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik, Ulusoy Çeşme Limanı’nda Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Dikili Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Proje Grup Başkanı Mehmet Kara, Ortadoğu Antalya Limanı’nda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı, Giresunport Limanı’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Mercan Aydın.”
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