Tekirdağ Limanı’nı işleten şirket, TDİ’den ne istediyse aldı! 60 milyon TL’lik fatura

14 Haziran 2021 Pazartesi, 10:01

Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra kârı giderek azalan Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ), Tekirdağ Limanı’nı işleten şirkete milyonlarca lira ödeme yapmak zorunda bırakıldı. İdare, limanı kiraya verdiği şirketin sözleşme fesih talebini onaylayınca kira geliri alması gerekirken kiracıya 60 milyon TL ödedi.

Mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın işletme hakkı, 1997 yılında Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş.'ye devredildi. Şirket, “İfa imkansızlığı” gerekçesiyle 2012 yılında TDİ’den limanı geri almasını talep etti. Talebi inceleyen Özelleştirme Yüksek Kurulu, TDİ’nin tüm alacakları ile zarar, ziyan, tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin feshedilmesini onayladı.

TDİ KARARI İTİRAZ ETSE DE SONUÇ ALINAMADI



Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, Sözleşmenin fesih edilmesinin hemen ardından şirket, “İadeden kaynaklı zararım var” diyerek TDİ’ye karşı üç dava açtı. Davaların biri, hakem heyetinin TDİ’nin Akport isimli şirkete 59 milyon 242 bin TL ödemesine karar vermesi ile sonuçlandı. TDİ kararı itiraz etse de sonuç alınamadı.

9 MİLYON TL ÖDEMEYE MAHKUM EDİLDİ

Şirket bu kez, “Liman işletmesinden kaynaklı alacağım var” diyerek 6,7 milyon TL’lik faturayla ilgili alacak davası başlattı. TDİ, bu davayı da kaybetti. Şirketin TDİ’ye karşı kazandığı davalar bunlarla da sınırlı kalmadı. Akport, “Katma değer vergisinden dolayı rücu alacağım var” diyerek bir kez daha yargı yoluna gitti. TDİ’ye karşı 16 milyon TL’lik alacak davası açılırken idare, 9 milyon TL ödemeye mahkum edildi.

"GELİN BU KONUDA ANLAŞALIM" YAZISI



Süreç üçüncü davanın ardından da tamamlanmadı. Akport firması TDİ’ye yazı göndererek, “Bütün alacak davalarını ben kazandım. Temyizde de bu iş bozulmayacak icra masrafları, faizleri, vekalet ücretleri, harçları dahil bize 123 milyon 748 bin TL borcunuz var, gelin bu konuda anlaşalım” diye yazı gönderdi. Köşeye sıkışan TDİ, Özelleştirme İdaresi’nin kararıyla sulh görüşmelerine başladı. Görüşmelerden, şirkete 60 milyon TL ödenmesi yönünde karar çıktı.

"GÖZ YUMULMUŞ GİBİ"

TDİ’nin limanı, işletilmesi için devrettiğinin altını çizen CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, “İşletme devir sözleşmesi eksik mi yapıldı ya da bilmeyenler tarafından mı hazırlandı?” diye sordu. Kurumun işletme hakkını devralan şirket tarafından kandırılıp kandırılmadığını da soran Tuncer, “Sözleşmede kandırılmış görünüyorsunuz ve kurum 100 milyon TL ödemek zorunda kalmış” dedi. TDİ’nin mali hesaplarının görüşüldüğü TBMM KİT Komisyonu’nda söz alan Tuncer, şunları kaydetti:

Sözleşmeyi yapan kişilerle ilgili kurum ne yaptı? Burada ne olursa olsun bir kurumu zarara uğratan personel ya da personeller görünüyor. Çünkü o sözleşmeler eksik yapılmış. Karşılıklı sulh olunmamış, hiçbir şey yapılmadan -böyle demek istemiyorum ama- sanki bilerek ve isteyerek o paranın ödeneceğine göz yumulmuş gibi görünüyor.