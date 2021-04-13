Özgür Özel, Soma davasında Süleyman Soylu'ya dikkat çekti

13 Nisan 2021 Salı, 17:14

Özgür Özel, Soma davasının yeniden görülmeye başlanmasına ilişkin, “İçeride bir yargılama yerine saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır. Sanıklar yoktur, anneler, babalar ordadır, sanıkların avukatları pişkin pişkin gülmektedir” dedi.





Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Yargıtay’daki kararın değişmesine neden olan ve anneleri yeniden ağlatan üç hakimin, Soma A.Ş.’nin İstanbul’da İstinye Park yakınlarındaki dev gökdelenine girip çıktıkları iddia olunur. Yazılı açıklama yapan emekli amiralleri analarına, babalarına, kardeşlerine, kuzenlerine kadar araştıran Süleyman Soylu, o binada yeni mülk edinmiş kişileri, 1’inci, 2’nci derece akrabalıklar boyutuyla o kararı değiştirenler açısından araştırabilecek midir” diye sordu.

CHP’li Özel, Soma Davası’nın yeniden görülmeye başlanan davayı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile takip etti.

“KAMUOYUNUN DUYARLILIĞI AZALDI”

Özel, şöyle konuştu:

“Bu dava ilk başladığında kilometrelerce kuyruk vardı, kamuoyunun üst düzey duyarlılığı vardı. Dünya basını buradaydı. O duyguyla Soma için adaletin sağlanması inancıyla, ailelerden, mağdurlardan yana bir atmosferle başlamıştık. 22 blok dava izledik. Kamuoyunun duyarlılığının azalması, mahkeme heyetine yönelik içerideki tehdit ve baskılar, ardından mahkeme başkanının tam karardan önce değiştirilmesi, adalet arayışı noktasında ailelerin umutları tükenmeye başlamıştı. Mahkeme, taksirle karar vererek 5 sanık dışındaki sanıkları tahliye ederek, beklentinin çok altında cezalar vererek, davayı tamamladı. İstinaf bazı şeyleri değiştirdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, beş üyesinin oy birliğiyle ‘Olmaz öyle şey, böyle bir davada olası kast yoksa hangi davada olacak’ dedi. Milyonlarca sayfalık evrağı inceleyen 5 üye, buradaki kararı bozdular, ‘301 kişiyi olası kastla öldürme, 162 kişiyi olası kastla yaralama suçundan yargılamalısınız’ dedi. O sırada üyelerden üçü değiştirilerek, bir tanesi Adalet Bakanlığı görevini de bir süre yapan Kenan İpek olmak üzere yeni bir üye yapısı oluşturuldu. Bu üç üyenin kararıyla, mahkemenin kendi kararı bozduruldu. Basit suçlardan, ufak ihmallerle bu işi halledin diye. Somalı anaların, babaların, çocukların hakkını yiyen o el, maden şehitlerinin yattıkları yerde huzurlarını kaçıran o el, adalete müdahale eden o el, bugün içeride hala faaliyette.”

“YARGILAMA YERİNE ORTAOYUNU OYNANMAKTADIR”

Özel, “Davanın sanıkları, Soma’nın failleri buraya gelmedi. İçeride bir yargılama yerine saray rejiminin bir ortaoyunu oynanmaktadır. Sanıklar yoktur, anneler, babalar ordadır, sanıkların avukatları pişkin pişkin gülmektedir. ‘Soma’yı unutursak yüreğimiz kurusun’ diyenlerin yüreklerinin kuruduğu içeride bir kez daha tescillenmiştir. İçişleri Bakanlığı, her binanın güvenlik kameralarına erişebilmekte, bir bildiri yayınlanınca sabaha kadar çalışabilmektedir. Yargıtay’daki kararın değişmesine neden olan ve anneleri yeniden ağlatan üç hakimin, Soma A.Ş.’nin İstanbul’da İstinye Park yakınlarındaki dev gökdelenine girip çıktıkları iddia olunur. MOBESE kameralarını ve o binalarının kameralarını geriye dönük inceleyebilecek bir babayiğit var mıdır? Yazılı açıklama yapan emekli amiralleri analarına, babalarına, kardeşlerine, kuzenlerine kadar araştıran Süleyman Soylu, o binada yeni mülk edinmiş kişileri, 1’inci, 2’nci derece akrabalıklar boyutuyla o kararı değiştirenler açısından araştırabilecek midir” diye sordu.