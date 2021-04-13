Soma Katliamı davası: Canlarımızı alanlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor

13 Nisan 2021 Salı, 11:55

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirmesine neden olan faciaya ilişkin davada Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 3 üyesinin değişmesinin ardından sanıklar 'olası kasıtla ölüme neden olma suçundan ceza verilmesi' yönündeki karar bozularak, sanıklara daha az ceza verilmesine neden olacak olan 'bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan ceza istenmişti.

Yargıtay’ın bu karanın ardından sanıklar Can Gürkan, Haluk Evinç, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt yönünden bugün Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava görülüyor.

Dava öncesinde madenci yakınları ve avukatları Akhisar Adliyesi önünde açıklama yaptı. Babası Erdoğan Köse’yi kaybeden Berkan Köse, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tam 7 yıl oldu, 301 canımızı yitireli. Maden katliamında ihmal yüzünden, patronun daha fazla kar hırsı yüzünden can verdi 301 maden emekçisi. Patronlar, bu katliamın gerçek sorumlularıdır ve yargılanmalıdır. Yargıtay’ın verdiği karar bir kez daha bizi derinden yaraladı. Canlarımızı alanlar ellerini kollarını sallaya sallaya geziyor. Bunun adı adalet değil bunun adı sosyal cinayet düzenidir. Ne olursa olsun adalet sağlanana kadar buradayız.”

YARGITAY KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay’ın bu bozma kararı ile; sanıklardan Soma Kömürleri A.Ş. CEO’su Can Gürkan’ın 15 yıl değil 22,5 yıl ceza alması, şirketin yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç’in beraat etmesi gerektiği; haklarında beraat kararı verilen TKİ Mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt’un 15 yıl ceza almaları gerekebileceği ve sorumluluklarının araştırılması gerektiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Manisa’da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetinin 13 Nisan 2015’te Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davası, yerel mahkemede 11 Temmuz 2018'de sonuçlandı. Heyet, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a "taksirle insan öldürmekten" 15 yıl hapis cezası ve madencilik işinden 3 yıl süreyle men verdi.

Tutuklu sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi ve İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve Maden Mühendisi Ertan Ersoy hakkında ise 15 ile 22 yıl 6 ay arasında hapis cezasına hükmedildi.

Tutuksuz sanıklardan dokuz kişi için de hapis cezası kararı veren heyet, şirket sahibi Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında ise beraat kararı verdi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 19 Nisan 2019 tarihli kararında Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayeti davasında 5 tutuklu sanığa verilen 15 ila 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarını yerinde bulurken Soma'daki madenin patronu Can Gürkan’ı tahliye etti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Bozma kararında Can Gürkan’ın yangın riskinin yüksek olduğunu bilerek havalandırmaya dair gerekli teknik altyapıyı oluşturmadan ve iş güvenliği önlemleri almadan üretimin arttırılmasını hedeflediği belirtildi. Üretim zorlaması olarak adlandırılan kusurlu hareketin bizzat Gürkan tarafından alınan karar, verilen talimat ve oluşturulan işletme politikasının sonucunda meydana geldiği ifade edildi.

Bu çerçevede Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı’nın 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı. İki Yargıtay savcısı, bu kararın bozularak taksirle ölüme neden olmaktan ceza verilmesi isteyince dosya Yargıtay 12. Dairesi’ne gönderildi. Yargıtay üyelerinden üçünün değişmesinin ardından sanıklar yönünden ceza da değişti.