CHP'li Özgür Özel'den Bakan Koca'ya aşı hatırlatması

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 22:01

Türkiye 17 günlük tam kapanma süreci içerisindeyken aşı tartışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunmuş ve yeni aşı anlaşmalarının yapıldığını duyurmuştu. Ancak tedarik süresinin güçlenmesi nedeniyle aşı randevularında ertelemeye gidildiğini belirtmişti. Aşılardaki gecikme durumu ise yurttaşlar ve siyasetçiler tarafından tepki toplamıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı aşı açıklaması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel Bakan Koca'ya 'aşı nerede?' sorusunu yöneltti.

Özel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Çok basit bir sorumuz var Sn. @drfahrettinkoca; tüm vatandaşlarımızın aşıya erişim hakkı adına verdiğiniz sözleri hatırlatıyoruz: Aşı nerede"

Çok basit bir sorumuz var Sn. @drfahrettinkoca; tüm vatandaşlarımızın aşıya erişim hakkı adına verdiğiniz sözleri hatırlatıyoruz:#AşıNerede pic.twitter.com/litmrn1IhV — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2021



