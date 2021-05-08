Özgür Özel’den MHP’li Büyükataman’a eli arkada fotoğraf yanıtı: "Yer Anıtkabir, tweet bu kadar"
Ekrem İmamoğlu’nun elleri arkada fotoğrafına inceleme başlatılması üzerine CHP’li vekil Özgür Özel ile MHP'li İsmet Büyükataman , MHP lideri Devlet Bahçeli’nin elleri arkada fotoğraflarını paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbe ziyaretinde sırasında elleri arkasında bağlı bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin 26 Mayıs 2020 Şehitler Anıtı ziyaretinde elleri arkada bağlı fotoğrafını paylaştı.
Özel, fotoğrafa “Süleyman Soylu’ya sorarsan: "Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konulmaz. Ben saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur” notunu düştü.
Bunun üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Ülkücü Şehitler Anıtı" aziz şehitlerimizin anısına yapılmış bir anıttır. Burada herhangi bir şehit kabri bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.
Özel bunun üzerine, Anıtkabir’de elleri arkada bağlı duran Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak şöyle dedi:
“İsmet Bey; böyle olsun istemezdim ama kendiniz arandınız… Yanınızdaki Devlet Bey. Yer Anıtkabir. Tweet bu kadar.”
Video Haberler
- Kendisine kimse dokunmasın diye iğrenç bir yol izledi
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
- Çöpe atacakken fark etti, polisi aradı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- Geyik kendini böyle sevdirdi
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim'den bayram öncesi 'tatil' kararı
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Erdoğan'dan yeni 'görevden alma' kararları
- CHP'den AKP'nin videosuna belgeli yanıt
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi yakalandı
- Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı
- Video silindi, AKP'liler partilerine ateş püskürdü
- E-Devlet'te yeni dönem
- Bakan Dönmez'den atamalara ilişkin kaçamak yanıt
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması