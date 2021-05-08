Özgür Özel’den MHP’li Büyükataman’a eli arkada fotoğraf yanıtı: "Yer Anıtkabir, tweet bu kadar"

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:31

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında türbe ziyaretinde sırasında elleri arkasında bağlı bulunduğu gerekçesiyle inceleme başlatılmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Devlet Bahçeli'nin 26 Mayıs 2020 Şehitler Anıtı ziyaretinde elleri arkada bağlı fotoğrafını paylaştı.

Özel, fotoğrafa “Süleyman Soylu’ya sorarsan: "Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konulmaz. Ben saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur” notunu düştü.

Bunun üzerine MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Ülkücü Şehitler Anıtı" aziz şehitlerimizin anısına yapılmış bir anıttır. Burada herhangi bir şehit kabri bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Özel bunun üzerine, Anıtkabir’de elleri arkada bağlı duran Devlet Bahçeli’nin fotoğrafını paylaşarak şöyle dedi:

“İsmet Bey; böyle olsun istemezdim ama kendiniz arandınız… Yanınızdaki Devlet Bey. Yer Anıtkabir. Tweet bu kadar.”