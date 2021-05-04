İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma: Gerekçe elleri!

04 Mayıs 2021 Salı, 09:14

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayı yazdı.

Başkan İmamoğlu, bir yıl önce İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma törenine katılmıştı. İmamoğlu, bu esnada Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un da türbesini ziyaret etmişti.

Pehlivan, İmamoğlu'nun buradaki ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini yazdı.

"İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" diye yazan Pehlivan, geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin istendiğini yazdı.

Pehlivan, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamanın ise şöyle açıklandığını yazdı:

“2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...”

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MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPTI

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'na açılan soruşturma hakkında Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur" diyen Ongun, "Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" ifadelerini kullandı.