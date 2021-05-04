İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma: Gerekçe elleri!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi ise, türbede ellerini arkasında bağlayarak yürümesi...
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayı yazdı.
Başkan İmamoğlu, bir yıl önce İstanbul'un fethinin 567. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Türbesi’nde düzenlenen anma törenine katılmıştı. İmamoğlu, bu esnada Fatih’in eşi Gülbahar Hatun’un da türbesini ziyaret etmişti.
Pehlivan, İmamoğlu'nun buradaki ziyareti sırasında yürürken ellerini arkasından bağlaması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini yazdı.
"İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi" diye yazan Pehlivan, geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun ifadesinin istendiğini yazdı.
Pehlivan, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamanın ise şöyle açıklandığını yazdı:
“2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet’e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası...”
Yazının tamamını okumak için tıklayın.
MURAT ONGUN AÇIKLAMA YAPTI
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'na açılan soruşturma hakkında Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Cumhuriyet Gazetesi’nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur" diyen Ongun, "Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Ekrem İmamoğlu'ndan İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı açıklaması
- Ekrem İmamoğlu paylaştı: Bulgur Palas’ı satın aldık; Artık İstanbulluların
- Ekrem İmamoğlu çok kızmıştı, Valilik açıklama yaptı
- Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'in yeni fabrikasını paylaştı
- İBB neler yapacak? Ekrem İmamoğlu'ndan kritik 'tam kapanma' açıklaması
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu