Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den yeni aşı açıklaması
Reuters'ın haberine göre, Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech, yeni bir aşı hedefinde bulundu.
Pfizer ile Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech yeni bir aşı açıklamasında bulundu. Almanya’da kurulan BioNTech, mRNA teknolojisine dayalı ilk sıtma aşısını geliştirecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, sivrisinek kaynaklı hastalığı ortadan kaldırmak amacıyla 2022'nin sonuna kadar klinik testlere başlanması hedefleniyor.
BioNTech’in CEO'su Uğur Şahin yaptığı açıklamada, “Salgına verdiğimiz yanıt bilim ve inovasyonun, ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışınca insanların hayatlarını dönüştürebildiğini gösterdi” dedi.
ŞAHİN: "ÇÖZÜM SAĞLAMAK İSTİYORUZ"
Şahin, sıtmanın bağışıklık sistemi tarafından tanınmayan bir parazitin neden olduğu karmaşık bir enfeksiyon olduğunu söyledi. “Ortaklarımızla birlikte, hastalığı önleyecek güvenli ve etkili bir mRNA tabanlı sıtma aşısı geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diyen Şahin, “Afrika kıtası ve bu hastalıktan etkilenen diğer bölgeler için can kaybını azaltmak ve sürdürülebilir bir çözüm sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Şahin açıklamasının devamında, “Çalışmamızın ikinci hedefi, modern dijital teknolojileri kullanarak akıllı ve sürdürülebilir mRNA üretim tesisleri kurmaktır. Bu hedef, dünyanın dört bir yanındaki insanların aşılarımızı üretmesini sağlama genel stratejimizin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.
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