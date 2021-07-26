Uğur Şahin’den üçüncü doz aşı açıklaması
Koronavirüsü salgınına karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Delta varyantına ilişkin konuşan Şahin, "Antikor seviyeleri düşüyor" diyerek üçüncü doz ile ilgili planlarını aktardı.
Geçen hafta İsrail’de yapılan bir araştırmada BioNTech’in geliştirdiği aşının Delta gibi mutasyonlara karşı güçsüz olduğunun ortaya çıkması sonrasında Şahin yeni açıklamalarda bulundu.
Wall Street Journal’a konuşan Şahin, "Aşının yarattığı Covid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var" diyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerekiyor. Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı."
Araştırma sonuçlarını doğrulayan Şahin, aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizerken, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da kaydetti.
Antikor seviyelerinin azaldığını kaydeden Şahin, aşının yeni varyantlara karşı sağladığı korumanın daha düşük olduğunu söyledi.
Şahin, "Antikor seviyelerinin düşmesi insanların hastalanmasına neden olabilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor" diye konuştu.
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