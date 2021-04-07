Öztrak: Tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor

07 Nisan 2021 Çarşamba, 18:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Malatya'nın Darende ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Türkiye'nin birçok şehrinde yurttaşların kendilerine 'Kurtarın bizi' dediğini söyleyen Öztrak, "Yıllardan beri aslında çok kötü yönetiliyor ama şimdi gerçekten bu kötü yönetimin bedelini çok ağır ödemeye başladık. Bir tarafta yanlış ekonomi politikaları var. Çalışanı, üreteni, çiftçiyi esnafı eziyor, rantiyeyi abat ediyor. Ülke borçla büyüdü, yıllarca. Öbür tarafta devlet krizi var. Bu tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı" dedi.

CHP'li Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Malatya'nın Darende ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Bedri Serter'den oluşan heyet, ilçedeki odaları ve esnafı ziyaret etti.