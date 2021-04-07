Öztrak: Tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor
CHP'li Öztrak, "Bu tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Malatya'nın Darende ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Türkiye'nin birçok şehrinde yurttaşların kendilerine 'Kurtarın bizi' dediğini söyleyen Öztrak, "Yıllardan beri aslında çok kötü yönetiliyor ama şimdi gerçekten bu kötü yönetimin bedelini çok ağır ödemeye başladık. Bir tarafta yanlış ekonomi politikaları var. Çalışanı, üreteni, çiftçiyi esnafı eziyor, rantiyeyi abat ediyor. Ülke borçla büyüdü, yıllarca. Öbür tarafta devlet krizi var. Bu tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı" dedi.
CHP'li Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, Malatya'nın Darende ilçesinde yurttaşların sorunlarını dinledi. CHP Sözcüsü Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ahmet Akın, CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Bedri Serter'den oluşan heyet, ilçedeki odaları ve esnafı ziyaret etti.
'BANA DEDİ Kİ 'RAMAZAN AYI BOYUNCA BİZ 1500 TL İLE NE YAPACAĞIZ?'
İlçedeki bir kıraathane önünde yurttaşlarla bir araya gelen Öztrak, bir restoran çalışanının ekonomiden dert yandığını belirterek şöyle anlattı:
"Bana dedi ki, 'Şimdi Ramazan ayına geliyoruz. Lokantaları kapattılar. Yetmedi, bizim kısa çalışma ödeneğimizi de kaldırdılar. Şimdi diyorlar ki size 1500 TL para vereceğiz. Ramazan ayı boyunca biz 1500 TL ile ne yapacağız. Gerçekten yeni evlendim. Kaç zamandır bu pandemiyle boğuşuyorum. Kredi kartım doldu, ben bunun altından nasıl kalkacağım?"
'KÖTÜ YÖNETİMİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEMEYE BAŞLADIK'
Türkiye'nin birçok yerinde yurttaşların kendilerine 'kurtarın bizi' diye seslendiğini ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:
"Ülke çok kötü yönetiliyor. Yıllardan beri aslında çok kötü yönetiliyor, ama şimdi gerçekten bu kötü yönetimin bedelini çok ağır ödemeye başladık. Bir tarafta yanlış ekonomi politikaları var. Çalışanı, üreteni, çiftçiyi esnafı eziyor, rantiyeyi abat (şen) ediyor. Ülke borçla büyüdü, yıllarca. Öbür tarafta devlet krizi var. Bu tek adam parti devleti rejimine geçişin düğmesine basıldığından bu yana Türkiye her gün biraz daha geriye gidiyor. Ne kadar kurum varsa yıprandı.”
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