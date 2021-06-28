Öztrak'tan, Erdoğan'a F-35'li 'söke söke' yanıtı

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:21

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Partisinin MYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.

Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un finansmanı ile ilgili "Yatırımcıları tehdit ediyorlar. 'Geldiğimizde bilesiniz ki ödeme yapmayacağız, elinizden alacağız' diyorlar. Bankaları, projeye ilgi duyan ülkeleri tehdit ediyorlar. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar" sözlerine yanıt verdi.

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

'TAM BİR PEŞKEŞ'

Öztrak, ''Basının amiral gemisi, sarayın havuzuna demir atsın diye Ziraat Bankası’ndan verilen 750 milyon dolar. Soruyoruz; ‘Bu kredinin ana para ve faiz borcu ödeniyor mu? Ne kadarı ödendi?’ ‘Ticari sırdır’ diyerek millete hesap vermekten kaçıyorlar. Yine, bu ülkenin en kritik tesislerinden Türk Telekom, Lübnanlı Hariri ailesine peşkeş çekildi. Bu ülkenin tarlasının taşıyla, bu ülkenin tarlasının kuşunu vurdular. Tam bir peşkeş. Haririler, Türk Telekom’dan, 7 milyar dolarlık temettü gelirini alıp gitti. Ama Türk bankalarına 4,5 milyar dolar borcunu ödemedi. Sarayın şirkete atadığı Yönetim Kurulu üyeleri de beytülmala sahip çıkmadı. Şimdi aynı Saray, Telekom’un temettüsünü alıp, bankalarımıza borç takan, bu yükü Hazine’mizin, yani milletimizin sırtına bırakan bu ailenin ferdiyle yemek üstüne yemek yiyor, boy boy pozlar veriyor. Bu fotoğraf ocak ayında çekildi. Geçtiğimiz hafta sonu aynı ikili Vahdettin Köşkü’nde bir kez daha buluştu. Altı ayda iki kere buluşmuşlar. Bu ne sevgi, bu ne muhabbet? Bunu görenler haklı olarak ‘Türkiye’ye kazık atmanın hiçbir müeyyidesi yok’ diye düşünür'' dedi.

'AMERİKA’DAN ‘SÖKE SÖKE’ ALAMIYOR'

Öztrak, ''Amerika ne F-35’leri veriyor, ne de 1,5 milyar doları iade ediyor. Peki, Saray’daki kibirli adamın gıkı çıkıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri, kendi Hazinesinden çıkan 133 milyon dolarının peşini bırakmıyor. Kendinden çalınan parayı, söke söke tahsil etmeye uğraşıyor. Ama Erdoğan Şahsım Hükümeti, bizim Hazine’mizden çıkan 1,5 milyar doları Amerika’dan söke söke alamıyor. Milletin hakkını söke söke alması gerekenler, bir de kıbleyi şaşırıp, haramilerle bir olup, milletin hakkının söke söke gasp edilmesinin yolunu açmaya kalkıyorlar. ‘Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak’ dedikleri projeler için, sadece bu yılın ilk 5 ayında, milletin cebinden 11,5 milyar lira çıktı. Bu devran hep böyle sürüp gitsin diye sözleşmelere tahkim maddesi koymuşlar. Yetmemiş yandaşların işini sağlam kazığa bağlamak için yetkiyi de Londra’daki mahkemelere vermişler. Bu projeleri yaptıran kim? Türkiye Cumhuriyeti. Projeyi yapan kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları… Bir sorun çıkarsa, Londra’da majestelerinin mahkemesi çözecek. İşte bunların yerlilik ve millilik anlayışı'' ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZDEN ALDIKLARINI GERİ VERECEĞİZ'

'Şimdi ‘Talan İstanbul’ projesinde de aynı düzeni devam ettireceklerini açıklıyorlar' diyen Öztrak, ''Biz de Millet İttifakı’nın iktidarında ‘Talan İstanbul Projesine tek kuruş çalışmayacak Milletten alınan ne varsa, söke söke geri alıp, sahibine vereceğiz’ dedik. Erdoğan ardından çıktı, bizi devleti bilmemekle suçladı. ‘Uluslararası tahkimde, O parayı sizden söke söke alırlar’ dedi. Yani Erdoğan da partisinin Grup Başkanvekilinin yaptığı gibi, Millet İttifakı’nın iktidara geleceğini kabullendi. Ama bu arada da giderayak, milletimizin karşısında, yandaşlarının yanında, Düyunu Umumiye memurluğuna soyundu. Kendisi hiç merak etmesin. Biz, devlet nedir, tahkim nedir gayet iyi biliriz. Ucunu Londra’ya bağladığınız o mahkemelerde, davaların hepsini kazanırız. Ha, olur da kazanamazsak. Devleti milleti bu zarara sokanlara, bu projeler imzalanırken yönetimde olanlara rücu ederiz. Bu paraları yedi göbek sülalelerinden, söke söke alırız. Erdoğan, “Devlette devamlılık esastır” diyor, doğrudur. Güzel bir devir teslim töreniyle milletin emanetini sizden alırız. Ama devlette devamlılık adına, bizler sizin suçlarınızın ortağı olmayız. Milletimize ahdimizdir milletimizden aldıklarını milletimize geri vereceğiz'' dedi.

'NEREDE F-35’LERİN PARASI?'

'Nerede Telekom için verilen krediler? Nerede buharlaştırdıkları 128 milyar doların hesabı? Nerede ordumuza teslim edilmeyen F-35’lerin parası? Nerede Ziraat Bankası’ndan, yandaş medya projesine verilen 750 milyon dolar?' diyen Öztrak, ''Sizinle ülkemiz ve milletimiz arasında artık gece ile gündüz kadar fark var. Siz yandaşlarınız adına Düyunu Umumiye memurluğuna soyundunuz. ‘Paraları sizden söke söke alırlar’ diyerek, talan ve rant düzeninden, majestelerinin mahkemelerinden yana saf tuttunuz. Milletimiz ise ‘geldikleri gibi giderler’ diyerek sizi ilk sandıkta göndermek için gün sayıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti baki, Erdoğan Şahsım Hükümeti gidicidir. Milleti kuru soğana muhtaç edenler milletle kader birliği yapamaz. Bugün bu ülkede 17 milyon 921 bin yoksul var. Bu ülkede her beş kişiden biri yoksul. 10 milyon işsizimiz var. Firmalarımız, esnafımız henüz toparlanamadı'' ifadelerini kullandı.

'SOYLU’YA KONUŞMA YASAĞI MI UYGULANIYOR'

Öztrak, ''Bunu soruşturması gereken bakan yardımcıları da işi gücü bırakıp, şiddeti eleştiren muhalefete cevap yetiştirmeye uğraşıyorlar. Her nedense çok konuşmasıyla tanıdığımız İçişleri Bakanı da bu mesajları sosyal medyadan paylaşmakla yetiniyor. Hayırdır, Saray bu bakana artık konuşma yasağı mı uyguluyor?'' diye sordu.