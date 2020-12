Pakdemirli'den 'Katar'la su' açıklaması

01 Aralık 2020 Salı, 09:56

Türkiye ile Katar arasında yapılan 10 ayrı anlaşmanın içinde 'su yönetimi anlaşması' tartışma yarattı. Türkiye'nin su yönetiminin de Katar'a devredildiği iddialarına yol açan bu anlaşmaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı "Türkiye- Katar Su Yönetimi Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'na ilişkin "Bu imzalanan metin, iki ülkenin birbirinden su temini, su nakli, suyun paylaşılması ve benzeri hususları içermemektedir" açıklaması yaptı.

Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise bu kez Bakan Bekir Pakdemirli'den geldi. DÜNYA Gazetesi'ne konuşan Pakdemirli'nin “Su yönetimi konusunda biz Katar’da çalışma mı yapacağız?” sorusuna yanıt verirken "şu an için yok" demesi dikkat çekti.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi:

“Devlet Su İşleri ülkemizin güzide kuruluşlarından birisi. Devlet Su İşleri'nin yaşaması faaliyetlerini sürdürmesi için tarımsal sulamada etkinliğini artırması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Katar’ın yatırımcı veya işletmeci olarak Devlet Su İşleri ile ilgili bir çalışma şu an için yok. Bütçe dışında kaynak yaratılması sistemleri konusunda hep çalışıyoruz. Kaynak oluşturacak bir sistem üzerinde her zaman çalışılıyor. Ama bununla ilgili özel olarak Katar üzerinden yapılan bir çalışma yok.”