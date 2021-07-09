Pakistan'dan Afganistan hakkında açıklama

09 Temmuz 2021 Cuma, 19:55

Pakistan yerel basınındaki haberlere göre, Bakan Kureyşi, Senato’da yaptığı konuşmada, Afganistan’ın tekrar bir iç savaşın içine düşmemesinin İslamabad’ın çabası ve arzusu olduğunu belirtti.

Kureyşi, Afgan mültecilerin ülkelerine dönmesinin barış sürecinin bir parçası olması gerektiğini dile getirerek, Afganistan’da iç savaşı önlemenin yolunun ise güç paylaşımı olduğunu ifade etti.

"KENDİ GELECEKLERİNE KARAR VERMELİLER"

Afganistan halkının kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğine işaret eden Kureyşi, Pakistan'ın duruşunun da bu yönde olduğunu vurguladı.

Kureyşi, Hindistan'ın Afganistan ve Pakistan'da istikrar görmek istemediğini, bu konuda ABD, Avrupa milletleri ve diğer ülkeleri bilgilendirdiklerini aktardı.

Afganistan konusunda İran’ın rolünün göz ardı edilemeyeceğine dikkati çeken Kureyşi, İslamabad’ın Tahran ile ilişkilerinin de güçlendiğini kaydetti.

"BÖLGEDEKİ BARIŞ, AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞA BAĞLI"

Pakistan Başbakanı İmran Han’'n Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf ise Afganistan’da giderek kötüleşen durumdan endişe duyduklarına işaret ederek bunun aşırı derecede kötü ve Pakistan’ın kontrolünün dışında olduğunu ifade etti.

Yusuf, bölgedeki barışın Afganistan’daki barışa bağlı olduğunu, Afgan hükümetinin de ülkede barış istiyorsa Pakistan ile ilişkilerini geliştirmek için çalışması gerektiğini kaydetti.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.