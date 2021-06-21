Palandöken: 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağı kalkıyor

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağının kaldırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 23:35
Palandöken: 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağı kalkıyor
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz bini aşkın kahvehane ve kıraathaneci esnafımız için bir buçuk yıl aradan sonra, 1 Temmuzdan itibaren oyun yasağının kaldırılması kahveci esnafımıza, çalışanlara ve tüm müşterilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Palandöken'in paylaşımı şu şekilde:


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