Palandöken: 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağı kalkıyor

21 Haziran 2021 Pazartesi, 23:35

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Temmuz’dan itibaren kahvehanelerde oyun yasağının kaldırıldığını bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüz bini aşkın kahvehane ve kıraathaneci esnafımız için bir buçuk yıl aradan sonra, 1 Temmuzdan itibaren oyun yasağının kaldırılması kahveci esnafımıza, çalışanlara ve tüm müşterilere hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Palandöken'in paylaşımı şu şekilde: