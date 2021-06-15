Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, bayrak yarışında dünya şampiyonu
Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında birinci sırayı aldı.
Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında şampiyon oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'da devam eden şampiyonada 4x50 metre su üstü bayrak yarışında Türkiye'yi Kaan Kahraman, Beril Ülker, Zeynep Elbir ve Emir Yiğit'ten oluşan takımın temsil etti.
Elemeleri 1.09.80 dakikalık dereceyle geçen milli sporcular finalde ise 1.08.99'luk zamanla dünya şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından İtalya ikinci, Yunanistan ise 3. sırayı elde etti.
Şampiyonada kadınlar 400 metre su üstü final yarışlarında Hazal İrem Ateş ise sekizinci oldu.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, antrenör ve sporcuları yürekten kutladığını belirterek, "4x50 metre su üstü bayrak yarışında dünya şampiyonu olduk. Ayaklarımız yerden kesildi, mutluyuz ve gururluyuz. Ülkemize bu başarıyı armağan eden genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Uzun bir pandemi molasının ardından formunu koruyarak dünya şampiyonu olmak gerçekten büyük bir başarıdır." ifadelerini kullandı.
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