Pandemi Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın
İlk konserini projeye öncülük eden Rengim Gökmen yönetiminde İdil Biret ile 7 Aralık’ta veren Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, şef Hakan Şensoy ve solist keman sanatçısı Cihat Aşkın ile 30 Mart Salı günü saat 18.00’de Süreyya Operası’nda seyircili bir konser düzenleyecek.
Programda, 2021’de 100 yaşına yaratıcı gücünü yitirmeden giren İlhan Usmanbaş’ın “Küçük Bir Gece Müziği” ile 31 yaşında hayata veda eden Franz Schubert’in “Keman ve yaylı sazlar için Rondo”; “Keman ve orkestra için Polonez” ve “5. Senfoni” eserleri seslendirilecek. HES kodu ile girilecek konserlere kısıtlamalar nedeniyle 65 yaş üstü sanatseverler alınamayacak.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Aşı programında yeni döneme geçildi
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- NASA'dan dev göktaşına ilişkin kritik açıklama
- İşte çalınan bilgiler
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- AKP'li Kürşat Ayvatoğlu, serbest bırakıldı
- Acı haber! Dünyaca ünlü yazar hayatını kaybetti