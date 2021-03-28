Pandemi Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın

İlk konserini projeye öncülük eden Rengim Gökmen yönetiminde İdil Biret ile 7 Aralık’ta veren Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası, şef Hakan Şensoy ve solist keman sanatçısı Cihat Aşkın ile 30 Mart Salı günü saat 18.00’de Süreyya Operası’nda seyircili bir konser düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2021 Pazar, 04:00
Pandemi Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın
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Programda, 2021’de 100 yaşına yaratıcı gücünü yitirmeden giren İlhan Usmanbaş’ın “Küçük Bir Gece Müziği” ile 31 yaşında hayata veda eden Franz Schubert’in “Keman ve yaylı sazlar için Rondo”; “Keman ve orkestra için Polonez” ve “5. Senfoni” eserleri seslendirilecek. HES kodu ile girilecek konserlere kısıtlamalar nedeniyle 65 yaş üstü sanatseverler alınamayacak.


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