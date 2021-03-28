Pandemi Orkestrası’nın solisti Cihat Aşkın

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

Programda, 2021’de 100 yaşına yaratıcı gücünü yitirmeden giren İlhan Usmanbaş’ın “Küçük Bir Gece Müziği” ile 31 yaşında hayata veda eden Franz Schubert’in “Keman ve yaylı sazlar için Rondo”; “Keman ve orkestra için Polonez” ve “5. Senfoni” eserleri seslendirilecek. HES kodu ile girilecek konserlere kısıtlamalar nedeniyle 65 yaş üstü sanatseverler alınamayacak.

