'Pandemi sürecinde 1 milyara yakın turist, seyahatini iptal etti'

03 Eylül 2020 Perşembe, 14:34

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yavuz, bu yıl ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın çok zor süreçten geçtiğini söyledi. Yavuz, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, bu yıl dünya genelinde turizm sektöründe yaşanan ve devam edecek kayıplarla ilgili rakamları paylaştı. Bu süreçte önceliğin, hayatta kalıp, yaşama tutunmak ve koronavirüsten kaçıp, kurtarılan hayatı yeniden inşa etmek olduğunu söyleyen Yavuz, pandemi sürecinde ekonomik olarak en büyük tahribata maruz olan sektörlerin başında, turizmin geldiğini kaydetti. 200 ülkenin birbiriyle bağlantı hatlarının koptuğunu vurgulayan Yavuz, bir yerlere gidip, gelmenin dünyanın en zor işi olduğunu dile getirdi.

'DÖRT AYLIĞINA TURİZM SIFIRLANDI'

1 milyar 400 milyon kişinin hareket ettiği turizm faaliyetinin dört aylığına sıfırlandığını belirten Recep Yavuz, "Portekiz'den Dubai'ye, Hırvatistan'dan Güney Afrika'ya işini, aşını kaybeden insanların çığlıkları yankılanıyor bütün dünyada. İki gün önce Macaristan kapılarını dış dünyaya kapattı, Almanya'da parlamento önünde gösteriler yapıldı" dedi.

Bu durumun nereye kadar gideceğini ve krizin vereceği zararın boyutlarını öngörmenin çok zor olduğunu anlatan Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün bu konuda iyi, orta ve kötü olmak üzere üç farklı senaryo ortaya koyduğunu açıkladı. Yavuz, üç senaryoya göre, bu yıl turizmde yüzde 58, yüzde 70 ve yüzde 78 kayıp tahminleri olduğunu kaydetti.

10 MİLYON UÇUŞ, 7 MİLYAR KONAKLAMA

Üç senaryoya göre, dünya turizminin küçülmesinin turizm sektörüne üç önemli yansıması olacağını söyleyen Yavuz, "Bir; 850 milyon ile 1 milyar civarında turist kaybı. İki; 910 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar ekonomik kayıp. Üç; 100 ile 120 milyon turizm çalışanının işsiz kalması. Bu, istisnasız 1950 yılından beri turizm sektörünün aldığı en ağır darbedir" dedi.

Bu yıl, iyi senaryo ile 850 milyon, kötü senaryo ile 1 milyar turistin seyahatinin iptal olduğunu belirten Yavuz, "Kabaca bir hesapla bu, 10 milyon uçuşun (gidiş-dönüş) yapılmaması demektir. 7 milyar (yedi geceden yola çıkarak) konaklamanın gerçekleşmemesi demektir. Bütün bunlar turizm dışındaki yüzlerce sektöre de dolaylı olarak zarar vermektedir" diye konuştu.

Bu sonuçların çok ağır olduğuna işaret eden Yavuz, "Bu yaraları sarmak uzun yıllar alacak. Belki turizm hareketliliği 1-2 seneye eski günlerine dönecek ama turizmcide bıraktığı izler, çok daha uzun sürecek. Büyük olasılıkla hem hayatımızda hem turizm dünyamızda her şeyin yeniden yazılacağı, yapılandırılacağı bir döneme gireceğiz. Bu veriler içinizi karartmasın, hayat devam ediyor ve edecek. Turizm de hayatın içinde yerini yine alacak" dedi.



