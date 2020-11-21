Pandemi sürecinde can yakan rapor!

21 Kasım 2020 Cumartesi, 10:07

Engelli kadınların yüzde 34’ü eşlerinden, yüzde 16’sı babalarından, yüzde 13’ü annelerinden, yüzde 11’i ise çocuklarından şiddet gördü.

Türkiye Körler Federasyonu’nun raporuna göre engelli kadınlara pandemi döneminde şiddet arttı. Pandemi öncesinde engelli kadınlar arasında ekonomik, fiziki, cinsel, duygusal, sözel şiddet biçimlerinden en az birisine maruz kalanların oranı yüzde 33,4’ken, bu oran pandemi sürecinde yüzde 39,6’ya çıktı. Engelli kadınların yüzde 34’ü eşlerinden, yüzde 16’sı babalarından, yüzde 13’ü annelerinden, yüzde 11’i ise çocuklarından şiddet gördü.

Türkiye Körler Federasyonu, COVID-19 Pandemisinde Engelli Kadınlara Yönelik Hak İhlalleri Raporunu yayımladı. 225 engelli kadın ile yapılan anket sonucunun yer aldığı raporda, koronavirüs pandemisi sırasında kadınların yaşadıkları anlatıldı.

Çalışmaya katılan engelli kadınların yüzde 76,4’ü büyükşehirlerde ve şehir merkezlerinde yaşıyor. Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,35 kişiyken engelli kadınların yüzde 45,3’ünün aynı evde dört ve daha fazla sayıda kişiyle beraber yaşıyor. Engelli kadınların yüzde 70’inin hane halkı aylık geliri 5 bin TL’nin altındayken, yüzde 24’ünün hane geliri 1000 TL’ye bile ulaşmadı. Engelli olmayan kadınların işsizlik oranı yüzde 16,3 iken engelli kadınlar arasında işsizlik oranı pandemi döneminde yüzde 32’ye yaklaştı.

ENGELLİ KADINLARA ŞİDDET ARTTI

Raporda engelli kadınların yaşadıkları şiddet pandemi öncesi dönemle karşılaştırılarak, “Pandemi öncesinde engelli kadınlar arasında ekonomik, fiziki, cinsel, duygusal, sözel şiddet biçimlerinden en az birisine maruz kalanların oranı yüzde 33,4’tü. Bu oran pandemi sürecinde yüzde 39,6’ya çıktı. Engelli kadınların yüzde 34’ü eşlerinden, yüzde 16’sı babalarından, yüzde 13’ü annelerinden, yüzde 11’i ise çocuklarından şiddet gördü. Engelli kadınlara yönelik şiddetin yüzde 80’i ev içinde gerçekleşti” denildi.

Ayrıca engelli kadınların yüzde 43,9’u pandemi döneminde psikolojik desteğe ihtiyaç duydu, bunların yüzde 93’ü psikolojik destek alamadığını belirtti.

Rapora göre engelli kadınların yüzde 27,3’ü pandemi döneminde herhangi bir hakkının ihlal edildiğini kabul ederken, bu durumda olanların yüzde 80,8’i hak arama mekanizmalarını kullanamadı.

Raporda engelli kadınların kamu kurumlarının destek hatlarına da ulaşamadığı vurgulanarak, “Kamu kurumları tarafından oluşturulan destek hatlarını (Alo 183 Telefon/Whatsapp hattı, Vefa Destek Hattı, Hayat Eve Sığar uygulaması) kullanan engelli kadınların yüzde 62,7’sine göre bu hatlar erişilebilir değil” diye aktarıldı.