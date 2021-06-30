Pandemi yasaklarının kalkmasıyla umutlanan balıkçı esnafını müsilaj etkiledi

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Pandemi kısıtlamaları boyunca satışları düşen balıkçı esnafı, yasakların kalkması ve aşılama ile birlikte umutlanmışken şimdi de müsilaja takıldı.

Tüketicinin denizdeki kirlilik nedeniyle balık yemeyi kesmesiyle neredeyse satışları dibe vuran balıkçı esnafı, çareyi maliyet düşürmek için işçi çıkarmada arıyor. Balıkçılar, bakanlığın risk durumunu açıklamasını istiyor.

İstanbul Anadolu yakasının balık satışlarında önemli bir noktası olan Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda esnafın günlük cirosu dörtte bir azalmış. Okyanus Balıkçılık’ın sahipleri Adem Yılmaz ve Turgay Yılmaz, pandemi döneminde aile işletmesini ayakta tutabilmek için zararına arabalarını satmak zorunda kaldıklarını belirtiyor ve “30 personel çalışıyorduk, şimdi 13’e düştük bunun da zaten 5’i bizim ailemizden. Günlük 25 bin TL ciromuz varken şu anda 4-5 bin TL’yi zor yapıyoruz” diyor.

Deniz balığının yanı sıra çiftlik balığı satışlarının da düştüğünü söyleyen bir başka işletme sahibi ise “Eskiden günde 3 koli sattığım çiftlik balıklarından şu an yarım koli satamıyorum. Kalan balıklar çöpe gidiyor, bu sıcakta taze tutmak çok zor iş. Destek yok ama onu geçtik, köstek olmasınlar yeter. Balığın şu an sağlığa zararlı bir yönü varsa söylesinler, kapatalım tezgâhları, başka işler yapalım. Ama şimdi hem tezgâh açıyorum bir sürü masrafa giriyorum hem de satış yapamıyorum, perişanız” dedi.

‘PİYASA ALTÜST OLDU’

Müsilajın Marmara’da sık sık görüldüğünü ancak ilk defa böylesine büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyen Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da şu bilgileri veriyor:

“Müsilaj ile birlikte balık yumurtalarının yüzde 50’si öldü, kalanının da ne olacağı belli değil. Biz müsilajın temizlenmesinin 5-6 yıl süreceğini düşünüyoruz. Balık azaldıkça üretici balığı pahalıya satmak zorunda kalıyor ancak alıcı yok, bu durumda fiyatlar düşüyor. Piyasa altüst oldu. Balıklar şu an Marmara’da yaşam alanı kalmadığı için göç etti.”

Özkaya, “Marmara bizi 2007’de uyarmıştı. O zaman bu uyarıyı dinleyip önlemler alsaydık belki de böyle olmazdı. O zaman felaket bu kadar büyük değildi ama o bile balık sayısını yüzde 50 düşürmüştü. Şimdi bu denli büyük bir felaketin etkilerini uzun vadede hayal etmek bizi korkutuyor” diye konuşuyor.

Müsilajın balıklardan ziyade balık yavrularını ve diğer deniz ürünlerini etkilediğini söyleyen İstanbul Balık Satıcıları Esnaf Odası Genel Sekreteri Semih Kurt da “Müsilaj şu anda balık yavrularını vurdu, bu nedenle balık sayısında bir azalma oldu ve ileride de olacak maalesef” dedi.

BAKANLIK RİSK VAR MI AÇIKLASIN

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Komisyonu Başkanı Nasır Nesanır, bakanlığın şeffaf davranması gerektiğine dikkat çekerek “Bakanlık yapılan laboratuvar testlerinde balığın bir riski olmadığını söylüyor. Ancak testlerin detaylı sonuçları kamuoyuyla paylaşılmıyor. Biz de gönül rahatlığıyla yenilebilir ya da yenilemez diyemiyoruz” diye konuştu.

Halk sağlığı uzmanı Cavit Işık Yavuz ise şöyle konuştu: “Bakanlık, denizin neresinden, hangi balıklardan nasıl numuneler alındığını açıklamadıkça bu tedirginlik sürecektir.”