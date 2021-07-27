Pandemide artan vaka sayıları ve Delta varyantı tehlikesi kapanma endişesini artırdı

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla 18 ayın yaralarını yeni sarmaya başlayan iş dünyası, bir yandan aşılama hızındaki gerileme diğer yandan da artan vaka sayıları nedeniyle tedirgin. Dünyada da korku yaratan Delta varyantının etkisi ile yeniden bir kapanmayı düşünmek bile istemeyen esnaf ve işletmeler, aşılanmayanlara kısıtlama getirilmesini istiyor.

ÖNLEM ALANIN SUÇU NE?

Turizm ve yeme içme sektörünün yeni bir kapanma sürecini daha kaldıracak durumda olmadığını belirten Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, 2 doz aşı olmayanlara çeşitli kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini dile getirdi. 1 Eylül itibarıyla aşı yaptırmayanların lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılmaması gerektiğini belirten Demirer şöyle konuştu:

“Pandeminin bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz, uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen noktada insanlık için bir umut var. Çünkü aşı var. İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir, zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur.”

22 milyon kişinin aşı hakkı geldiği halde aşılanmadığını hatırlatan Big Chefs kurucusu Gamze Cizreli ise “İtalya ve Fransa gibi ülkelerde hükümetlerin benzer yasa tasarısı önerileri var. Biz de bakanlıktan ricada bulunduk. Çünkü gerçekten bir kapanmayı daha kaldıracak gücümüz yok. Biz madem ki bulaş riskinin yüksek olduğu yerler olarak görülüyoruz o zaman bize özel önlemler alınmalı. Tabii ki özgür iradeye saygı gösteriyoruz bu nedenle yaptırmayanlar yaptıranları tehdit etmesin istiyoruz. Hepimiz evlere mahkûm olacağımıza gerekli tedbirleri almayanlar evlerde kalsın diyoruz, önlem alanların suçu ne?” diye konuştu.

GÜVENLİ ESNAF AFİŞİ

Halk sağlığının korunması için aşılanmayan yurttaşlara kısıtlama getirilmesini desteklediklerini söyleyen Türkiye Esnaf Ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de şu açıklamayı yaptı:

“Piyasaların bir kapanmaya daha tahammülü yok artık. Bu nedenle herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz konfederasyon olarak eğitim çalışması yaptık ve “Ben aşımı

oldum ya siz?” diye bir afiş çalışması yaptık. 5 milyon tane dağıttık ve esnafımız dükkânının camına astı bunları bir nevi güvenli esnaf olduklarını tescillediler ve vatandaşı da aşıya teşvik ettiler.”

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Alkaş ise “Aşı olmayana kısıtlama diyemem ama aşı olana teşvik ve pozitif ayrımcılık politikası ile aşılanmayı artırabiliriz” diye konuştu.