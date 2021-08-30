Pandemiden dolayı çalışamayan tiyatrocu Orhan Çağlar, babasından kalan mezarlığı satışa çıkardı
Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan Tiyatro Sanatçısı Orhan Çağlar, 2 yıldır sahne alamayınca darboğaza girdiğinden çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu. 1-2 mezarlık yerini sattıklarını söyleyen Çağlar, "Tanesini 7 bin TL'den veriyoruz" dedi.
İstanbul'da yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar, koronavirüs pandemisi sürecinde devletten yeterli destek göremeyen sanatçılardan yalnızca biri. Pandemide tiyatroların kapanmasından ötürü 2 yıldır sahne alamayan Çağlar, ilginç bir yönteme başvurdu. Babasından kendisine ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkaran Çağlar Rize'nin çeşitli yerlerine afişler astı.
"MEZARLIĞA EPEY RAĞBET VAR"
Mezarlıklarından yer satarak kendilerine ebedi komşular aldıklarını dile getiren Çağlar "Tuza Sanat Tiyatrosu'nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi bizim işlerimizi azaltmadı bitirdi adeta. 2 yıl çalışamayınca müthiş bir darboğaza girdik. Böyle büyük bir mezarlık yerimiz vardı bize ait. İstanbul'da yaşadığımız için bize burada yatmak nasip olur mu bilmiyoruz. O nedenle tapusuyla ebedi komşular alalım dedik. Oradan yola çıkarak satılığa çıkardık burayı. Epey bir rağbet var, güzel bir mezarlık çünkü. Caminin hemen altında. Bakalım sonu ne olur" dedi.
"BİR MEZARLIĞIMIZ VAR 7 BİN LİRA CİVARINDA"
Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu fakat kendilerinin fahiş bir fiyat vermediğini sözlerine ekleyen Çağlar "Bu parsel mezarlık olarak satılırken rahmetli babam aldı ama biraz fazla aldı tabi. Allah razı olsun. Büyük bir mezarlık yeri burası, aile mezarlığımızdı. Annemin mezarı burada. Büyük bir yer olunca, maddi de çıkmaza girince dedik böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi, şimdi buradayız. Şimdiye kadar 2 parsel verdik. Zaten 1-2 parsel daha verdik mi yeterli olacak. Ebedi komşularımız gelecek inşallah. Her şeyde bir pazarlık söz konusu olduğu gibi burada da fiyat aralığına tabi ki itiraz eden oluyor. Bizim bir mezarlığımız 6 bin 500, 7 bin lira civarına geliyor. O da böyle özel bir mezarlık yerinde çok değil diye düşünüyorum. O seviyelerden fahiş bir fiyatta koymadık. Mesleğimiz gereği mizahla uğraştığımız için burada da mizahi bir durum oldu ama gerçek sonuçta. Bizde bu gerçeği yaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası