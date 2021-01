Pandeminin mutluluk aşısı 90'ların müziği oldu

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:48

2020 yılı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de depresif bir yıl olarak tarihe geçti. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, 90'lar Türkçe pop şarkılarının insan vücudu ve psikolojisi üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğu ortaya çıkardı. Yine son zamanlarda sıklıkla kullanılan ‘hadi oradan bir 90'lar Türkçe pop falan açın da kendimize gelelim' cümlesi ise, sıkıntılı ortamda en çok kullanılan cümleler arasına girdi.

“MİLENYUM ÇOCUKLARI 90’LAR ŞARKILARINI EZBERE BİLİYOR”

90’lı yıllardaki şarkılarının ruhumuza işlediğini ve unutmanın da mümkün olmadığını söyleyen ‘Zaman Tüneli’ adlı programda 90’lı yılların şarkılarını çalan Radyocu Fatih Uslu, “90’lı yılları yaşamış olanlar şu an 90’lar Türkçe pop şarkıları dinlerken anılarına gidiyor. Dolayısıyla 30 yaş üzeri insanlar 90’lar şarkılarını çok seviyor. Ancak şunu görüyoruz ki gençler de 90’lardaki şarkıları çok seviyor. 2000’lerden sonra doğmuş kişiler 90’lardaki şarkıları ezbere biliyor. Pandemi döneminde insanlar evlerine kapandı. Televizyon izlemek bile bir yerden sonra yetersiz geldi ve radyolar tekrar canlandı. Benim de her akşam yaptığım 90’lar müziğine de bir artış oldu. Şu an günümüzdeki şarkıları çok çabuk tüketiyoruz. Bir şarkı çıkıyor 2 ya da 3 ay sonra o şarkıyı unutuyoruz. Günümüzde popüler olan sanatçılar 90’lı yıllara ait şarkıları cover yapıp seslendiriyor. Genç nesil ise o şarkıyı yeni sanıyor. Araştırmaya başladığında 90’lı yıllara ait olduğunu anlıyor ve diğer 90’lı şarkıları da buluyor. 90’lı yıllar unutulmaz yıllar, bizlerde radyocular olarak bu yılları unutturmamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR 90’LAR TÜRKÇE POP İLE PANDEMİYE KATLANDI”

90’lı yılların şarkıları pandeminin aşısı olduğunu belirten Uslu, “90’lı yılların şarkıları dinleyen herkesi mutlu ediyor. İnsanları geçmişte yaşamış olduğu anılara götürüyor. Geçmişi tekrar hatırlattığı içinde 90’lar müziğini dinlerken insanlar hem pandemiyi hem de dertlerini unutuyor. 90'lar döneminde birçok hit şarkı var. Mesela Serdar Ortaç Karabiberim şarkısı çok istek alan şarkılar arasında. Mirkelam Her Gece, Mustafa Sandal Araba yine Mustafa Sandal Suç Bende, Candan Erçetin Yalan, Tarkan Aacayipsin albümü ve yine Tarkan'dan Ölürüm Sana albümü Sezen Aksu Gülümse albümü en çok istek alan şarkılar arasında yerini yıllardır koruyor” dedi.

“90’LAR MÜZİĞİ HAYAT DEVAM EDİYOR MESAJI VERİYOR”

90'lar şarkılarının insanlar üzerindeki etkilerinden bahseden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Uzun, “Bilimsel araştırmalar müziğin insan psikolojisine ve bedenine çok iyi geldiğini söylüyor. 90’lar müziğinin insanların motivasyonlarını arttırıcı bazı özellikleri var. Bilimsel araştırmalar kalp ritminden bir nebze hızlı vuruşları olan müziklerin kişinin bedeninde mutluluk hormonu salgıladığı için insanların daha mutlu ve motive olmasına neden olduğunu söylüyor. 90’lar şarkılarında genel özelliği acıya karşı dirençsiz bir kabullenme söz konusu. Hayat devam ediyor şeklinde bir psikoloji var. Örneğin Sezen Aksu'nun sözlerini yazdığı Aldatıldık şarkısında da bu ruh hissediliyor. Aslında aldatılmak olumsuz bir kavram ancak Sezen Aksu bu olumsuz kelimeyi şarkıda bir ritimle dinleyicinin beğenisine sunuyor” dedi.

“90’LAR MÜZİĞİ STRES HORMONU YERİNE MUTLULUK HORMONU SALGILIYOR”

90’lar şarkılarını hem güldüren hem de düşündüren bir yönü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bilge Uzun, “90’lı yıllar dediğimizde Demet Sağıroğlu'nun Arnavut kaldırımı şarkısı da sıkça karşımıza çıkıyor. Şarkıda bulunan ‘biten, sevgilerin, ardından ağlayamam ben böyle yas tutamam’ sözleri hayatın tüm geliş ve gidişiyle bize ait olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bilimsel araştırmalar şunu da söylüyor, kapalı havalarda ya da kendinizi depresif hissettiğiniz zamanlarda müziğin ritmini arttırmak bedendeki hormonal yapıyı etkiliyor. 90'lar müziği stres hormonu yerine mutluluk hormonu salgılanmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“90’LAR MÜZİĞİNDE HAYATA KARŞI HEP BİR UMUTLU OLMA HALİ VAR”

90’lar müziğini ritmik tınılarıyla kişinin kendine dönüşünü ve parasempatik sinir sistemini aktive ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilge Uzun, “İnsanlar stresli bir ortamda olduğunda bu stresi dağıtmak için müziğe ihtiyaç duyar. ‘Hadi çal şuradan bir 90’lar Türkçe pop müziği de keyfimiz yerine gelsin’ cümlesi pandemi döneminde en sık kullanılan cümleler arasında. Günümüzde artık bireysel şarkıcılar ön planda ama 90’lı yıllarda MFÖ, Athena ve Oya -Bora grup bilincini gösteren şarkıcılar vardı. Bunun yanı sıra 90’lar müziğinde hayata karşı hep bir umutlu olma hali var” diye konuştu.

"90’LAR TÜRKÇE POP MÜZİKLERİNDEN SIKILMIYORUM"



90’lar Türkçe pop müziğinin daha kaliteli olduğunu söyleyen 24 yaşındaki Ezgi Doğan, “90’lar müziğinden en çok Tarkan ve Gülşen dinliyorum. Şu an yapılan müzikleri birkaç kez dinledikten sonra sıkılıyorum. Ama 90’lar Türkçe pop müziklerinden sıkılmıyorum” dedi. Ömer Mirza Dörtel ise “90’lar Türkçe pop müzikleri arasında en çok Serdar Ortaç'tan Karabiberim şarkısını dinliyorum. Daha iç açısı ve eğlenceli geliyor” diye konuştu. Mehmet Polat ise “Bizler hala 90’lar müziğini dinliyoruz. Bugüne uyum sağlayamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESKİ ŞARKILAR YENİ ŞARKILARDAN DAHA ANLAMLI”

90’lar müziğini her yaşa hitap ettiğini söyleyen 18 yaşındaki Baran Veysel, “90’lardan en çok Sezen Aksu'dan Şinanay, Tarkan’dan ise Kuzu Kuzu şarkılarını dinliyorum. Yeni şarkılar eski şarkılar gibi anlamlı ve güzel değil ve insan enerjisini yükseltmiyor” ifadelerini kullandı. 15 yaşındaki Buket Gül ve Esranur Üreni ise, “En çok Serdar Ortaç ve Sezen Aksu dinliyorum. O dönemin müzikleri çok kaliteli. Üzgün olduğumda kesinlikle Serdar Ortaç’ı açıyorum ve arkadaşlarımla kopuyoruz. Aynı zamanda sınav döneminde motive olmamızda Serdar Ortaç aşırı etkili” dedi.