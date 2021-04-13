CHP'li başkandan polise "128 milyar dolar nerede" tepkisi

13 Nisan 2021 Salı, 17:15

Niğde'de 128 milyar dolar nerede pankartı, CHP İl Başkanlığı binasına gelen polisler tarafından indirildi. Polisin savcılık tarafından el koyma kararına sunması üzerine CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "128 milyar doları sormak suç mu?" dedi.

Ardından polisler il başkanlığı binasının balkonunda asılı olan pankartı kaldırırken Adem, "Sevgili arkadaşım, sizi de yoracağız ama biz bu soruyu sormaya devam edeceğiz. Maalesef Türkiye'de 128 milyar doları sormak suç oluyor. Yazık, bütün Türk milleti adına sorduk, sormaya da devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?" diye konuştu.