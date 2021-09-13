Papa Macaristan’a ziyarette bulundu

13 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Göç ve göçmen karşıtı Orban ile bu konuda görüş ayrılığı olan Papa Françesko göçmenlere yardım çağrıları nedeniyle Macaristan’da Orban destekçileri ve medyanın bir bölümü tarafından “Hıristiyan karşıtı” olmakla suçlanmıştı.

Orban ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Hıristiyan ve Yahudi liderlere seslenen Papa “Anti-Semitizm tehdidi Avrupa ve başka yerlerde hâlâ gizleniyor. Bu yanmasına izin verilmemesi gereken bir ateş. Bunu dağıtmanın en iyi yolu da birlikte, olumlu bir şekilde, kardeşliğe teşvik ederek çalışmak” dedi. Başbakan Victor Orban, Facebook sayfasında Papa ile el sıkışırken çekilen fotoğrafını “Papa Françesko’dan Hıristiyan Macaristan’ın yok olmasına izin vermemesini istedim” dedi.