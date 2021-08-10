Paramount Otel için karar verildi
Sedat Peker’in gündeme getirdiği Bodrum'daki Paramount Hotel ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialar üzerine yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in gündeme getirdiği Bodrum'daki Paramount Hotel ve Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialar üzerine yeni bir gelişme yaşandı.
Zanka TV'de Ferit Atay’a konuşan Paramount Hotel'in ilk sahibi olan Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, Özbek asıllı Botır Rakhimov’un otele 'çöktüğünü' söylemişti. Öte yandan Uras, EKBA Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’nun, otele devletin tankıyla girdiğini ileri sürmüştü.
HACİZ KARARI
Victoria Yasemin Uras’ın Paramount Hotel ile ilgili davası sürerken, mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Ve Paramount Otel’deki tüm eşyalara haciz konuldu.
Gazeteci Bahadır Öztürk’ün paylaştığı bilgilere göre, Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan sorumlu şirket Unico Sigorta da bunun üzerine 32.7 milyon liralık teminatı mahkemeye yatırdı.
Paramount Otel'e "çöküldüğü" resmen mahkemece de onaylandı. Sorumlu şirket hala SBK'da olan Unico Sigorta.— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) August 10, 2021
Paramount'un içindeki tüm eşyalara haciz konuldu. Unico haciz kararı üzerine 32.7 milyon liralık teminatı mahkemeye yatırdı. pic.twitter.com/P4iLX5rJL5
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