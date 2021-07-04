Paramount Otel'in yeni işletmecisine dair iddia: Şaşırtmayan isim

04 Temmuz 2021 Pazar, 11:37

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, yayımladığı videolarda, Bodrum'da lüks otellerde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

Peker, iddiaların arasında en çok konuşulanlardan biri olan Paramount Otel'e, kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz tarafından el konulduğunu ileri sürmüştü.

Çok sayıda ünlü ile siyasiyi de "misafir" ettiği öne sürülen Paramount Otel'in Korkmaz'ın yurtdışına firarı sonrası yeni işletmecisinin kim olduğuna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Seher Yaşayacak, Paramount Otel'in işletmesinin bakanlık onayı ile Kazım Albayrak'a geçtiğini öne sürdü.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, otelin 2 Mart tarihinde el değiştirdiğini belirten Seher Sultan, Be Premium Oteli işleten Free Petrol Ürünleri’nin Paramount Otel işletmesini aldığını iddia etti.

Seher Yaşayacak, iddiasını şöyle açıkladı:

“Yenişafak Gazetesi’ni bünyesinde bulunduran Albayrak Yayın Holding AŞ’nin hissedarı Kazım Albayrak. 7 Eylül 2020’de Gaziosmanpaşa’da Platform Turizm’e ait adreste Free Petrol Ürünleri LTD. ŞTİ’yi kuruyor. 2 Mart 2021’de Bodrum Şube’de Paramount Otel’in adresine şube açıyor. Free Petrol Ürünleri, Orman Bakanlığı’na oteli işletmek için izin başvurusunda bulunuyor. Hadi gelin en başa saralım. Biz Paramount Oteli en son Şaban Kayıkçı’nın şirketi Duja Be Premium olarak biliyorduk. Şaban Kayıkçı bir açıklama yaparak, Oteli 1 Şubat 2021’de kira sözleşmesi Artık kendilerinde olmadığını belirtti. Resmî belgelere bakarak yeni şirketi bulabilirsiniz dedi. Bende uzun uğraşlar sonucu Free Petrol Ürünleri şirketine ve Bakanlık’tan onay için başvuru iznine kadar ulaştım.”

Otel işletmek için bakanlığın son mercii olduğunu belirten Seher Yaşayacak, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Kazım Albayrak’ın şirketi Free Petrol Ürünleri, Gaziosmanpaşa adresinde. Şirketin 485 bin TL’lik hisse payı Kazım Albayrak’a, 15 bin TL’lik hisse payı ise Osman Tellioğlu’na ait. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 24 Mart 2021’de bir inceleme raporu hazırlayarak Bakanlık’a onaya gönderiyor. Orman Bölge Müdürlüğü, Unico Sigorta şirketinin 1 Mart 2021 itibariyle yeni kiracısının Free Petrol Ürünleri olduğunu belirterek izin başvurusunda bulunduğunu Bakanlık’a rapor olarak bildiriyor.“