Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Paris Saint Germain, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesinin 2023'e kadar uzattıldığını açıkladı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun sözleşmesini uzattı.
PSG Kulübü, Pochettino'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin bir yıllık opsiyon kullanılarak Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Espanyol, Southampton ve Tottenham'da görev yapan 49 yaşındaki Pochettino, ocak ayında PSG'nin başına geçmişti.
Pochettino yönetiminde Fransa Süper Kupa ve Fransa Kupası şampiyonlukları yaşayan PSG, Ligue 1'i ikinci sırada tamamlamış, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı final oynamıştı.
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