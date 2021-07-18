Parma'ya transfer olan Gianluigi Buffon, açıklamalarda bulundu

18 Temmuz 2021 Pazar, 20:23

İtalya'da Serie A'dan Serie B'ye düşen Parma Calcio'ya transfer olan kaleci Gianluigi Buffon, dört veya beş yıl daha oynamak için gerekli motivasyona sahip olduğunu söyledi.

İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan 43 yaşındaki kaleci, kendini iyi hissettiğini kaydetti:

"Bu yaşta iyi bir kaleci olup olmayacağım konusunda hiçbir şüphem yok. Önümüzdeki dört veya beş yılda iyi şeyler yapabileceğimden eminim, çünkü kendimi iyi hissediyorum ve performansım konusunda beni şüpheye düşürmeyen bir deneyim kazandım. Doğru motivasyona sahip olmazsanız veya kalbinizi, ruhunuzu olması gerektiği gibi ısıtamazsanız kötü izlenim bırakabilirsiniz. Ama Parma'yı seçerken böyle düşünmedim, çünkü Parma'da mücadeleyi göğüslemek ve kazanmaya çalışmak için doğru ortam var."

"MANCINI'NİN YÖNETİMİ OLAĞANÜSTÜ"

Buffon, EURO 2020'de şampiyon olan İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'den övgü dolu sözlerle bahsetti:

"Bence olağanüstü bir yönetimi vardı. Tanınmamış birçok genç oyuncunun bilgisine odaklandı, sakin ve dingin kararlar aldı. Takımdan en üst seviyede verim alacak bir taktik bilgisi vardı sonuna kadar gitti."

"DONNARUMMA ALTIN TOP'U HEDEFLEMELİ"

Bu yaz Juventus'tan ilk kulübü olan Parma'ya bedelsiz transfer olan ünlü kaleci, İtalya'nın 22 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın Altın Top'u hedeflemesi gerektiğini söyledi:

"Gigione, sahip olduğu niteliklerle ve başardıklarıyla kesinlikle Altın Top'u hedeflemeli. Gençken hedef, tatmin olmamak ve her zaman maksimumu hedeflemek olmalı. Bunu kesinlikle yapmalı."