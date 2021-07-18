Formula 1'de Birleşik Krallık GP'sini Lewis Hamilton kazandı

18 Temmuz 2021 Pazar, 19:33

Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Britanyalı pilot, yarışta aldığı 10 saniyelik cezaya rağmen birinci sırayı almayı başardı.

Ferrari'den Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise ikinci sırayı aldı.

Yarışa damga vuran olay, ilk turda Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kaza oldu. Virajda yaşanan kazada Verstappen, hızla bariyerlere çarptı. Verstappen araçtan sağlıklı şekilde çıkarılırken, yarış durduruldu. Bir süre sonra yarış yeniden başlarken Hamilton, kaza sonrasında 10 saniyelik zaman cezası aldı.

Hamilton kalan sürede lider Charles Leclerc'i geçerek liderliğe otururken, yarışı kazandı ve puanını 177'ye yükselterek pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile olan farkı yediye indirdi.

Formula 1'de bir sonraki yarış, 1 Ağustos'taki Macaristan Grand Prix'si olacak.