Formula 1'de Birleşik Krallık GP'sini Lewis Hamilton kazandı
Formula 1'de ilk turda yaşanan kazanın damga vurduğu Büyük Britanya Grand Prix'sini, Lewis Hamilton kazandı.
Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Britanyalı pilot, yarışta aldığı 10 saniyelik cezaya rağmen birinci sırayı almayı başardı.
Ferrari'den Charles Leclerc ikinci sırayı alırken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise ikinci sırayı aldı.
Yarışa damga vuran olay, ilk turda Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan kaza oldu. Virajda yaşanan kazada Verstappen, hızla bariyerlere çarptı. Verstappen araçtan sağlıklı şekilde çıkarılırken, yarış durduruldu. Bir süre sonra yarış yeniden başlarken Hamilton, kaza sonrasında 10 saniyelik zaman cezası aldı.
Hamilton kalan sürede lider Charles Leclerc'i geçerek liderliğe otururken, yarışı kazandı ve puanını 177'ye yükselterek pilotlar klasmanı lideri Verstappen ile olan farkı yediye indirdi.
Formula 1'de bir sonraki yarış, 1 Ağustos'taki Macaristan Grand Prix'si olacak.
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