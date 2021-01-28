"Partili karne dağıtımı" Meclis gündeminde: Soruşturma talep edildi

28 Ocak 2021 Perşembe, 17:46

AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’ın parti müziği ile kapı kapı dolaşarak öğrencilere karne dağıtması tepki çekti.

AKP’li Özcan’ın, Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden öğrencilerin kişisel bilgilerine nasıl ulaşıldığına ilişkin tartışma devam ederken konu Meclis gündemine taşındı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, MEB’in kararının iktidarın siyasi propagandası için hiçe sayıldığını, öğrencilerin ve ailelerinin sağlığının tehlikeye atıldığını belirtti. Yüceer, Bakan Ziya Selçuk’a sürece ilişkin soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

KİŞİSEL BİLGİLERE NASIL ULAŞILDI?

Öğrencilerin karne, not ve adres bilgilerinin kişisel veri olduğunu ve paylaşımının da yasak olduğunu anımsatan Yüceer, Bakan Selçuk’a “AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan’a öğrencilerin gizli kalması gereken kişisel bilgilere nasıl ulaşmıştır? Bu bilgiler yetkili olmayan kişilere talep halinde verilmekte midir” diye sordu. Yüceer, AKP’li Özcan’ın imzalı ve kaşeli resmi belgelere nasıl ulaştığına ve bakanlığın sorumluluğunda olan bir görevi AKP’li Özcan’ın hangi yetkiyle gerçekleştirdiğine ilişkin de yanıt istedi.

OKUL MÜDÜRÜNE SORUŞTURMA AÇILDI MI?

CHP’li Yüceer, öğrencilerin verilerinin okul müdürü tarafından paylaşıldığı yönündeki iddialara da soru önergesinde yer vererek, bu uygulamanın gerekçesini, okul müdürünün neden okulun öğretmenlerinin olduğu bir çevrimiçi mesajlaşma uygulaması aracılığıyla bu görüntüleri paylaştığını da sordu. MEB’in kararının okul müdürü tarafından hangi gerekçe ile uygulanmadığına ilişkin bilgi isteyen Yüceer, öğrencilerin gizli kalması gereken kişisel bilgilerinin dağıtılması konusunda ve okul müdürü hakkında bakanlığın bir soruşturma başlatıp başlatmadığını da sordu.

SORUŞTURMA TALEBİ

Yüceer verdiği soru önergesinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak konuyla ilgili soruşturma açılmasını talep etti.

“PARTİ DEVLETİNİN NE BOYUTA ULAŞTIĞININ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ ÖRNEĞİ”

ANKA Haber Ajansı’na konu hakkında değerlendirme yapan Yüceer, şunları söyledi:

“Bir baktık ki; AKP il başkanı almış karneleri kapı kapı dağıtıyor, dahası o anları seçim şarkısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Sadece o değil… İşgüzar okul müdürü de çok beğenmiş olacak ki videoyu okul grubunda paylaşıyor.

Devlet görevlilerinin parti görevlisi gibi davranmasının adı nedir? Devlet kadrolarında militan memur yoksa bu nasıl mümkün olabildi? Öğrencilerin kişisel gizlilik içeren ve devlete emanet olan kimlik bilgileri, adresleri, karneleri hangi hak ve yetkiyle AKP il başkanına verildi? Öğrencilerin bilgi ve belgelerinin yetkisi olmayan kişilerle paylaşılması büyük bir suçtur. Bu siyasi şova çocuklarımız alet edilmiştir. Pandemi nedeniyle okullarından uzak kalan çocukların karne heyecanının siyasi propaganda için kullanılması ayıptır, fırsatçılıktır ve suçtur. İlgili kurumlar ve savcılar sorumlular hakkında derhal harekete geçmeli ve gereğini yapmalıdır.

Biz, bu skandalla ilgili valiliğe, milli eğitim bakanlığına ve il-ilçe milli eğitim müdürlüğüne gerekli idari işlemlerin başlatılması için dilekçelerimizi verdik. Tekirdağ il örgütümüz de suç duyurusunda bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a verdiğim önergedeki soruları tekrar soruyorum: Bu veriler nasıl, kim tarafından paylaşıldı? Bu suçun ortaklarına yönelik bir soruşturma başlattınız mı? Başlatacak mısınız? Bakanlığınızın kararının siyasi propaganda için hiçe sayılması hakkında ne düşünüyorsunuz?”