Patlamada şehit düşen Onbaşı Fatih Manga son yolculuğuna uğurlandı

10 Temmuz 2020 Cuma, 15:57

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki baba ocağına götürüldü.Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit Manga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda yurttaş katıldı.

