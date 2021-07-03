Patrick Schick, Milan Baros’un rekorunu egale etti

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:40

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmesinde Danimarka ve Çekya, Bakü’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Danimarka’nın üstünlüğüyle tamamlanırken Çekya’nın tek golünü Patrick Schick kaydetti.

BAROS’U YAKALADI

Patrick Schick attığı golle EURO 2020’deki gol sayısını 5’e çıkarttı. Schick, turnuvada bulduğu 5 golle Milan Baros’un rekorunu egale etmiş oldu.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Milan Baros, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 5 gol kaydetmiş ve Çekya tarihinde bir turnuvada en çok gol atan oyuncu olmuştu. Baros ayrıca o turnuvada gol kralı unvanını da elde etmişti.