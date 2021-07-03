Patrick Schick, Milan Baros’un rekorunu egale etti

EURO 2020 çeyrek finalinde Danimarka’ya gol atan Patrick Schick, Milan Baros'un ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde Çekya adına bir turnuvada en çok gol atan ikinci oyuncu oldu.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:40
Patrick Schick, Milan Baros’un rekorunu egale etti
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final eşleşmesinde Danimarka ve Çekya, Bakü’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-1 Danimarka’nın üstünlüğüyle tamamlanırken Çekya’nın tek golünü Patrick Schick kaydetti.

BAROS’U YAKALADI

Patrick Schick attığı golle EURO 2020’deki gol sayısını 5’e çıkarttı. Schick, turnuvada bulduğu 5 golle Milan Baros’un rekorunu egale etmiş oldu. 

Bir dönem Galatasaray forması giyen Milan Baros, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 5 gol kaydetmiş ve Çekya tarihinde bir turnuvada en çok gol atan oyuncu olmuştu. Baros ayrıca o turnuvada gol kralı unvanını da elde etmişti.


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