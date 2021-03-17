Patronu kaçmıştı, Bebek'te parti yapılan otel kapatıldı
İstanbul Bebek'te geçtiğimiz günlerde koronavirüs denetimleri sırasında parti yapılırken polis tarafından basılan Bebek Oteli 10 gün süreyle kapatıldı. Aynı olayın tekrar yaşanması durumunda ise otelin ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde emniyet ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında parti yapıldığı belirlenen Bebek Oteli 10 gün süreyle kapatıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı.
Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.
BASIN MENSUPLARINA SALDIRMIŞLARDI
Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.
Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve attı. Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.
PATRONU KAÇMIŞTI
Polis baskın yapıp içeride inceleme yaparken otelin sahibi Muzaffer Yıldırım mekandan ayrılmıştı. Öte yandan koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlence bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansımıştı.
OTEL MÜŞTERİSİ OLARAK KAYITLARI YAPILMIŞ
Polis baskını sonrası partiye katılanlarının tümünün otel müşterisi olarak, otele girişlerinin yapıldığı daha sonra da partiye katıldıkları öğrenildi. Ayrıca baskın esnasında partiye katılan bazı kişilerin, kayıtlarının yapıldığı 2 kişilik otel odasına 5 kişi girerek, polislerin gitmesini bekledikleri ortaya çıktı.
OTEL KAPATILDI
Habertürk'te yer alan habere göre, Bebek Oteli 10 gün süreyle kapatıldı. Açıldıktan sonra tekrar aynı durum yaşanırsa ruhsatının da iptal edileceği öğrenildi.
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