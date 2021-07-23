Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılabilir
Yaz transfer döneminde Donnarumma, Hakimi ve Ramos'u kadrosuna katan PSG gözünü Manchester United'ın yıldızına çevirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Paul Pogba bilmecesi devam ediyor. İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Fransız orta saha oyuncusu, Manchester United'ın yeni sözleşme teklifini geri çevirmiş durumda. Pogba'nın sözleşme teklifini geri çevirmesinin ardından Paris Saint Germain'in yıldız oyuncuyu kadrosuna katabileceği ifade ediliyor. Manchester United, sözleşme yenilememesi halinde Pogba'nın bonservisini 50 milyon Sterlin olarak belirledi. Paris Saint Germain ise 40 - 45 milyon Sterlin karşılığında transferi bitirmek için uğraşıyor.
Juventus ve Real Madrid'in de Pogba ile ilgilendiği ancak en gerçekçi seçeneğin PSG olduğu ifade ediliyor.
Öte yandan Manchester United Menajeri Solskjaer, geçtiğimiz sezon Bruno Fernandes ile yakaladığı uyum sonrasında performansını arttıran Pogba'nın takımda kalmasını istiyor.
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