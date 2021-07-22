Paulinho, Al-Ahli ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu iddia edilen Paulinho, Al-Ahli ile sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 19:28
Paulinho, Al-Ahli ile sözleşme imzaladı
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Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ahli, ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Brezilyalı futbolcu Paulinho'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüp, transferi resmi sosyal medya hesabından "Dilekler, bazı kelimelerle gerçekleşir" ifadeli videoyla duyurdu.

Paulinho'nun, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddia edilmişti.

Barcelona'da da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde çıktığı 487 maçta 130 gol ve 55 asistlik performans göstermişti. 


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