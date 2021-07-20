Paulinho'nun, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Paulinho'nun, sarı-lacivertlilere olumlu dönüş yapmadığı iddia edildi.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Galatasaray'ın da ilgilendiği Paulinho gündeme geldi.
Portekiz basınının haberine göre Paulinho, şu ana kadar kendisine en cazip teklifi yapan Fenerbahçe'ye olumlu yanıt vermedi.
Brezilyalı futbolcunun, Brezilya ve Suudi Arabistan'dan talipleri var. Önceliği Avrupa'ya dönmek olan Paulinho'nun, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği ve başka teklifler beklediği yazıldı.
Kariyerinde 487 maça çıkan Paulinho, 130 gol ve 55 asistlik performans sergiledi.
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